40歲媽咪求子七年　試管嬰兒成功懷第三胎

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不氣餒的黃女士向中國醫藥大學附設醫院尋求協助，經生殖醫學中心張訓銘主任專業評估後，建議黃女士接受精準化試管嬰兒療程之一：施予適當的補充輔助劑 (Adjuvant treatment)、多次取卵集卵、人工輔助卵母細胞激活成熟(AOA)、胚胎著床前基因篩檢 (PGT)、及子宮内膜容受性檢測 (ERA)，黃女士順利取得 18個成熟卵子，經由體外受精獲得15個胚胎。
為預防卵巢過度刺激症，黃女士決定將所有胚胎冷凍保存（此為生育力保存的最佳方法），再由醫師評估出最佳的時間點，將胚胎進行植入。歷經漫長求子過程與等待，黃女士終於在胚胎植入的兩週後，迎來了好消息，在接到護理人員的電話：「恭喜妳懷孕囉」，當下喜極而泣，試管療程終於成功！
高齡是不孕主因 不孕問題儘速求醫
黃女士分別於民國106年及108年各接受一次冷凍胚胎植入，每次植入二至三個胚胎，兩次的冷凍胚胎植入皆成功著床，先後順利產下一女一男。今年四月再接再厲，至生殖中心再接受一次冷凍胚胎，也順利懷孕成功，預計明年初生產。目前尚有三個冷凍胚胎保存在零下196 度的超低溫液態氮保存桶中，若黃女士還想生第四胎，仍可以用同樣的方式再懷孕。
張訓銘主任指出，國內晚婚及晚孕的婦女越來越普遍，而高齡正是導致女性不易受孕的最主要原因，高齡會造成卵巢功能低下而不易受孕。所幸政府為了解決低生育率，自去年起針對接受試管嬰兒療程的不孕夫婦進行補助。張訓銘主任說，女性較為理想的生育年齡介於二十四至二十八歲，之後生育能力便會隨著年齡增長而快速下降，主要是卵巢內的卵子數量及質量都會逐漸降低，三十五歲後則會更加不理想，即使接受傳統的人工輔助生殖技術，受孕機率也較低，張主任建議有不孕問題的夫妻，應該儘速尋求生殖醫學專科的醫療機構、院所，進行相關檢查及治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55081
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