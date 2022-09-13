悲傷2022！朱俐靜美聲成絕響　他的遺作和風骨最受推崇

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巴戈2月16日因胰臟癌病逝，享壽67歲，巴戈8歲以童星入行，近60年的演藝生涯中，除了演過不少電視劇、電影，還是主持界巨匠，1986年和鄒美儀主持的節目《雙星報喜》拿下金鐘獎最佳節目主持人獎，隔年連莊，1991年又以《就在今夜》抱走一座金鐘主持人獎，此外，幽默功力渾然天成、口條流利的他，也是三金典禮御用主持人，家人透露，巴戈離世前沒有因為生病而沮喪、怨天怨地，反而開朗面對，遺孀張令娜說，先生的遺願就是「希望大家都能做好事」。
獲得第二高票數的是美聲歌手朱俐靜（Miu），朱俐靜從《超級偶像3》選秀節目冠軍踏入歌壇，等待發片期間，再赴對岸參加選秀，熬了3年多，2013年終於推出首張個人專輯，主打歌《存在的力量》、《一千萬次的淚水》傳唱至今，與畢書盡合唱的《我會在你身邊》也是暢銷金曲，出道10多年，共發表3張個人專輯，辦過無數場演唱會，在今年7月3日因乳癌離世前，雖然都未獲金曲獎肯定，但她甜美又高亢的歌聲，以及溫暖的待人處事態度，已永留親友和粉絲心中。
拿下最高票的是科幻小說家倪匡，倪匡7月3日下午與世長辭，享壽87歲，他與金庸、黃霑、蔡瀾合稱「香港四大才子」，1957年開始寫作、投稿的倪匡，著作無數，曾說自己最快每秒能寫1.25個字，一生創作超過300部小說及400多部電影劇本，多為科幻主題，2012年獲香港電影金像獎頒予終身成就獎，作家沈西城說，像倪匡這樣有良知及智慧的作家離開後，香港難以再找到這樣的作家，另一作家陶傑形容倪匡是「全球華人世界70年來大腦最清醒的人」。（編輯：楊穎軒）
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