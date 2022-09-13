18歲公民權修憲複決案　侯友宜：很早就表態支持

今年底的九合一地方大選，還包含18歲公民權修憲複決案。新北市議員張維倩今（12）日在市政總質詢時，詢問新北市長侯友宜對18歲公民權立場，侯友宜強調，很早個人立場就表態支持18歲公民權，站在市長的角色，不管是九合一大選還是十八歲公民權複決投票，不論支持或反對，鼓勵大家出來投票，表達自身意見。
張維倩表示，18歲公民權修憲複決案的門檻超高，必須達成965萬同意票，比蔡英文當選總統票數還高，所以民進黨還號召青年組成「國務青」，讓青年學子進入市場、賣場及百貨公司宣傳，請大家11月26日在18歲公民權複決投下贊成票，因為這是多數人的共識，呼籲不分藍綠都去支持及宣傳18歲公民權。
侯友宜表示，從很早以前就清楚表態，個人態度都是支持18歲公民權，因為現在正在進行複決，希望更多人來支持投票，呼籲這是世界潮流也是民主價值展現，從一開始態度都沒變過，希望讓年輕人的聲音都被展現出來，也能夠通過公民參與的部分能更有力量去作展現，這樣才能在民主潮流中一棒接一棒，讓年輕朋友不斷展現出對公共議題、公民參與力量的增加，以這樣態度來支持18歲公民權。
侯友宜強調，站在市長的角色，不管是九合一大選還是18歲公民權複決投票，不論支持或反對，都希望大家踴躍出來投票，表達自身意見；市府民政局會透過民政體系，或結合青年局宣傳，至於民眾投給誰，支持或反對，因為投票是秘密行為，都給予尊重。