統一發票盃暨國民法官新制路跑活動報名中 12/4台南開跑

廣受路跑界好評的財政部統一發票盃路跑活動，今年正式邁入第 13 年，今年 12 月 4 日將在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場熱鬧開跑。因應國民法官新制明 (112) 年 1 月 1 日正式上路，本次活動財政部更結合司法院一起為國民法官新制起跑，攜手做公益。

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南區國稅局表示，統一發票所創造的稅收是政府重要財源之一，而統一發票盃路跑活動過去 12 年共辦理 53 場，吸引近 61 萬人參加，募集到的 1 千多萬張發票全數捐贈社福團體，發票中獎金額超過千萬元，十分可觀。

南區國稅局指出，財政部感謝司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀、台南市政府及台灣港務公司的全力支持。今 (13) 日統一發票盃暨國民法官新制路跑活動記者會由財政部政務次長阮清華與司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀及臺南市政府代表，於財政部一起進行「財政向前跑 臺灣最美好」起跑儀式。

南區國稅局進一步表示，今年財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，分為半馬組（ 21K ）、挑戰組（ 12K ）及休閒組（ 3k ），半馬組及挑戰組分別酌收報名費 400 元及 200 元，名額各 6,000 名，休閒組民眾只要捐贈今年 11-12 月統一發票 3 張（每張 10 元以上紙本或雲端發票），即可免費參加，名額 8,000 名（活動現場開放 1,000 名），各組完跑後可憑號碼布領取精美完跑禮，還可參加現場抽獎及宣導活動。