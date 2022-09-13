COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

統一發票盃暨國民法官新制路跑活動報名中 12/4台南開跑

▲財政部政務次長阮清華(左四)與司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀及南市政府代表一同進行起跑儀式（圖／財政部南區國稅局提供）
▲財政部政務次長阮清華(左四)與司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀及南市政府代表一同進行起跑儀式（圖／財政部南區國稅局提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-09-13 16:42:10

廣受路跑界好評的財政部統一發票盃路跑活動，今年正式邁入第13年，今年124日將在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場熱鬧開跑。因應國民法官新制明(112)11日正式上路，本次活動財政部更結合司法院一起為國民法官新制起跑，攜手做公益。

我是廣告 請繼續往下閱讀

南區國稅局表示，統一發票所創造的稅收是政府重要財源之一，而統一發票盃路跑活動過去12年共辦理53場，吸引近61萬人參加，募集到的1千多萬張發票全數捐贈社福團體，發票中獎金額超過千萬元，十分可觀。


南區國稅局指出，財政部感謝司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀、台南市政府及台灣港務公司的全力支持。今(13)日統一發票盃暨國民法官新制路跑活動記者會由財政部政務次長阮清華與司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀及臺南市政府代表，於財政部一起進行「財政向前跑 臺灣最美好」起跑儀式。


南區國稅局進一步表示，今年財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，分為半馬組（21K）、挑戰組（12K）及休閒組（3k），半馬組及挑戰組分別酌收報名費400元及200元，名額各6,000名，休閒組民眾只要捐贈今年11-12月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費參加，名額8,000名（活動現場開放1,000名），各組完跑後可憑號碼布領取精美完跑禮，還可參加現場抽獎及宣導活動。


本次活動所募集的發票，將全數捐贈社福團體，網路報名期間自今年913日下午4時起至1027日止，名額有限，歡迎民眾踴躍報名參加，詳情請上活動官方網站(https://www.2022mofrun.com.tw/）報名及查詢。


1歲女童突抽搐父母焦急求救　警協助開道送醫救回一命

民調／iPhone 14系列香不香？要不要換機快來告訴大家

關子嶺溫泉美食節9月17日登場 首推文青風祭典市集

中秋萌翻台南 巨大疊疊樂TsumTsum現身安平碼頭超卡哇伊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀