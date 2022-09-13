統一發票盃暨國民法官新制路跑活動報名中 12/4台南開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
南區國稅局表示，統一發票所創造的稅收是政府重要財源之一，而統一發票盃路跑活動過去12年共辦理53場，吸引近61萬人參加，募集到的1千多萬張發票全數捐贈社福團體，發票中獎金額超過千萬元，十分可觀。
南區國稅局指出，財政部感謝司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀、台南市政府及台灣港務公司的全力支持。今(13)日統一發票盃暨國民法官新制路跑活動記者會由財政部政務次長阮清華與司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀及臺南市政府代表，於財政部一起進行「財政向前跑 臺灣最美好」起跑儀式。
南區國稅局進一步表示，今年財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，分為半馬組（21K）、挑戰組（12K）及休閒組（3k），半馬組及挑戰組分別酌收報名費400元及200元，名額各6,000名，休閒組民眾只要捐贈今年11-12月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費參加，名額8,000名（活動現場開放1,000名），各組完跑後可憑號碼布領取精美完跑禮，還可參加現場抽獎及宣導活動。
本次活動所募集的發票，將全數捐贈社福團體，網路報名期間自今年9月13日下午4時起至10月27日止，名額有限，歡迎民眾踴躍報名參加，詳情請上活動官方網站(https://www.2022mofrun.com.tw/）報名及查詢。