中市創業育苗資源共享平台 輔導青年創業築夢踏實

臺中市工商發展投資策進會為帶動創新創業環境發展，深化校園創業扎根，整合14所大專院校成立「臺中市創業育苗資源共享平台」，開設創業課程，採取創業團隊一對一輔導，今(13)日結業。推動共享平台的興大教授林谷合表示，藉由校際資源共享和專家輔導，讓青創團隊完成創業計畫，築夢踏實，也受到業界肯定。





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工策會黃于珊總幹事表示，工策會整合14所大專院校，延續109年計畫，建立跨校資源共享平台，期間獲得熱烈迴響，除了校際交流以及創業競賽，今年更增設「創業巴士」活動，帶領學員親訪臺中各創業基地，與創業家實務交流，拓展青創團隊視野，建構臺中完善創新創業生態圈。





中興大學教授林谷合表示，去年廣受好評的創新創業輔導課程，今年升級為實戰課程，為期2個月的課程中，來自各領域的優秀教師，針對草創初期團隊，提供一系列精實課程與輔導。課程結束後，更組成完整專業顧問團隊，一對一輔導學員完成營運計畫書，輔導內容更包含政府補助資源計劃書的顧問諮詢、營運計劃書撰寫的技術指導、顧問指導協助、資金需求媒合、專業人才媒介，依照新創團隊需求給予專案協助與資源整合。





由於疫情因素，本次課程採線上與實體同步進行，原定預計招收25人，發布後迴響熱烈，共計51名臺中青年學子報名參加，組成6組創業團隊。各團隊皆提出新穎的創新商業模式，「藝境」團隊結合AR與VR技術，為無法出外旅行的族群提供旅遊的沉浸式體驗，該想法更已獲得國內旅遊業者之青睞，將作為線上旅遊商品訂購前之體驗，頗具市場發展潛力。





另「Cloud」團隊展現科技與人文關懷，藉由雲端技術，協助盲人辨識家具位置；「鈺太能源」團隊提出家用太陽能發電系統，將綠色能源構想落實到一般家戶；「銳隆科研」與「埕憶」團隊分別提出B2B與B2C的線上整合線下行銷平台，在醫材與手工禮品上發展出新的銷售模式；「檸檬森林」團隊則以ESG為出發，倡導低碳、生態友善與環境永續的自然農法。在2個月的帶領下，團隊皆逐步完成創業計畫書，並已積極籌備成立新創公司，受到業界強烈關注。









