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高市今新增1例登革熱確診個案　警戒範圍再擴大

▲高雄市今(13)日新增1例登革熱確診個案，經區級指揮中心研判後即日起擴大警戒範圍前鎮區16里、鳳山區3里，並立即執行三合一登革熱防治工作。（圖／高市府提供）
▲高雄市今(13)日新增1例登革熱確診個案，經區級指揮中心研判後即日起擴大警戒範圍前鎮區16里、鳳山區3里，並立即執行三合一登革熱防治工作。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-09-13 18:05:57

高雄市今(13)日新增1例登革熱確診個案，PCR陽性(與本波群聚同為DENV1)確診個案，其住家位於警戒區之外、惟經疫調發現其活動史與確診個案相關，為已執行防治之大型傳統市場，經區級指揮中心研判後即日起擴大警戒範圍前鎮區16里、鳳山區3里，並立即執行三合一登革熱防治工作，進行擴大疫調、病媒蚊消除、環境徹底清潔。

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▲高雄市今天新增1例登革熱確診個案，市府相關單位已針對居住地及活動地周邊住戶執行緊急家戶防治工作包含噴藥及孳生源查檢。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天新增1例登革熱確診個案，市府相關單位已針對居住地及活動地周邊住戶執行緊急家戶防治工作包含噴藥及孳生源查檢。（圖／高市府提供）
高雄市昨(12)日起跨局處防疫團隊針對前鎮區瑞豐里等警戒範圍13里，結合當地社區里鄰志工擴大執行環境大掃蕩工作，總計動員約600人針對轄內空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段展開環境整頓工作，清除各型積水容器、堆積雜物及資源回收等物件逾7,000公斤，並且針對各式髒亂可能匿蚊或孳生病媒蚊場域執行噴藥工作。

▲市長陳其邁為鼓勵市民自覺不適有登革熱症狀時能主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，高市府每案皆發給獎勵金2500元。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁為鼓勵市民自覺不適有登革熱症狀時能主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，高市府每案皆發給獎勵金2500元。（圖／高市府提供）
今天新增1確診個案為醫療院所通報，為40多歲男性(9/11出現症狀)，居住地同為崗山仔地區，距離已知社區群聚約500公尺，經疫調與已確診案活動地多有重疊，已針對居住地及活動地周邊住戶執行擴大疫調採檢近200人，並執行緊急家戶防治工作包含噴藥及孳生源查檢。

衛生局副局長潘炤穎也特別呼籲市民朋友：登革熱相關防治工作依規定，應於24小時完成疫情調查、48小時完成病媒蚊孳生源查核及噴藥滅蚊防治（對病例居住地、工作地、可能感染地點及在病毒血症期間停留達2小時上等）。請市民朋友接到通知時，務必依傳染病防治法配合防治作業，並依法可向公司、服務單位申請公假，以迅速撲滅病媒蚊，避免疫情擴大或再出現其他登革熱病例。

潘炤穎指出，隨著我國境管制逐步放寬、入境人數增加，居家檢疫縮短為3日，第4天起即可有條件外出，相較於登革熱潛伏期約5日，入境民眾若感染登革熱，有可能在發病可傳染期進入社區活動，而環境中病媒蚊，發生叮咬、進而傳播的風險；高雄市政府鼓勵市民朋友主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，醫師落實TOCC主動通報案，若因而發現確診個案將由發給獎勵金新臺幣2,500元。

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