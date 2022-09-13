高市今新增1例登革熱確診個案　警戒範圍再擴大

高雄市今(13)日新增1例登革熱確診個案，PCR陽性(與本波群聚同為DENV1)確診個案，其住家位於警戒區之外、惟經疫調發現其活動史與確診個案相關，為已執行防治之大型傳統市場，經區級指揮中心研判後即日起擴大警戒範圍前鎮區16里、鳳山區3里，並立即執行三合一登革熱防治工作，進行擴大疫調、病媒蚊消除、環境徹底清潔。
高雄市昨(12)日起跨局處防疫團隊針對前鎮區瑞豐里等警戒範圍13里，結合當地社區里鄰志工擴大執行環境大掃蕩工作，總計動員約600人針對轄內空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段展開環境整頓工作，清除各型積水容器、堆積雜物及資源回收等物件逾7,000公斤，並且針對各式髒亂可能匿蚊或孳生病媒蚊場域執行噴藥工作。
今天新增1確診個案為醫療院所通報，為40多歲男性(9/11出現症狀)，居住地同為崗山仔地區，距離已知社區群聚約500公尺，經疫調與已確診案活動地多有重疊，已針對居住地及活動地周邊住戶執行擴大疫調採檢近200人，並執行緊急家戶防治工作包含噴藥及孳生源查檢。
衛生局副局長潘炤穎也特別呼籲市民朋友：登革熱相關防治工作依規定，應於24小時完成疫情調查、48小時完成病媒蚊孳生源查核及噴藥滅蚊防治（對病例居住地、工作地、可能感染地點及在病毒血症期間停留達2小時上等）。請市民朋友接到通知時，務必依傳染病防治法配合防治作業，並依法可向公司、服務單位申請公假，以迅速撲滅病媒蚊，避免疫情擴大或再出現其他登革熱病例。
潘炤穎指出，隨著我國境管制逐步放寬、入境人數增加，居家檢疫縮短為3日，第4天起即可有條件外出，相較於登革熱潛伏期約5日，入境民眾若感染登革熱，有可能在發病可傳染期進入社區活動，而環境中病媒蚊，發生叮咬、進而傳播的風險；高雄市政府鼓勵市民朋友主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，醫師落實TOCC主動通報案，若因而發現確診個案將由發給獎勵金新臺幣2,500元。