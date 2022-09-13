國寶集團董事長邵明斌創新思維　創史上首度高球場健走　

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一座面積遠超過北市大安森林公園的18洞高爾夫球場，無疑是一座生態最豐富的自然公園。不過，這座公園僅限高爾夫球友們獨享，如果你不打球，難以登堂入室，領略球場的晨昏自然美景，如今確有難得的機會，可以在東華球場漫步。
國寶集團育樂事業群營運長湯順甄表示，在總裁朱國榮的帶領下，近年持續將旗下多座高爾夫球場活化運用，多元辦理高球賽之外的健康休閒活動，盼結合自身資源與地方鄉里共同回饋社會。首波就以『關懷長者』出發，於今年九九重陽節當天舉辦這場完全免費的長者健走活動。
「喜歡打高爾夫球的我們，都知道球場很美。但那些沒有接觸這項運動的長者，從來沒機會走進球場來好好感受。」總裁朱國榮說道。「所以，國寶集團願意拋磚引玉，除了單日減少超過一百萬的營業額，再撥款兩百萬元，首開先例封場舉辦這場健走活動，並捐贈50萬給『惜食台灣行動協會』，響應老人送餐服務計畫，將營養美味的餐食，送到弱勢族群手中。這次的活動就是希望款待長者，讓喜歡走路健行的長輩們，能夠開開心心踏進高爾夫球場，親身體會。希望他們會說：『喔，原來高爾夫球場比公園還漂亮呀！』」
東華球場位於林口海濱坡地，能遠眺海天一色的壯闊景色。且地處國際航道的下方，經常能看到飛機劃過天際。這座18洞球場出自日本名設計師佐藤毅之手，挑戰性十足，曾舉辦眾多國際職業高球賽事，其中par 4第七洞更被美國《高爾夫雜誌》（Golf Magazine）評選為全球五百大球洞之一。在國寶集團接手後，更積極建設各項硬體設備，也全面翻新球車道，成為國際特色球車道，讓服務再提升，安全更升級！
活動現場除了18洞健走活動外，還有豐富精緻的餐點、趣味十足的高爾夫體驗營，讓長輩們度過一個健康快樂的重陽節。國寶集團總裁朱國榮與董事長邵明斌邀請大家一起「健走做公益」！今年九九重陽節，一起到東華球場散散步、吃美食、看表演、做公益吧！報名資訊請洽詢『國寶貝家族粉絲專頁』 或參考報名資訊。