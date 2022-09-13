林襄「肚皮舞抖胸」畫面太震撼！女老師也偷瞄：直接90分
樂天女孩林襄，因天真自然的性格再加上兇猛的身材，人氣瞬間暴漲，更成為各大節目邀約對象。近日，沈玉琳就特別邀請這位流量密碼來上節目，一同學習肚皮舞，結果林襄不僅學習神速，穿上裝扮後的她更是性感，就連女老師都忍不住偷瞄，給予90分的超高評價。
林襄日前上沈玉琳的YouTube頻道「威廉沈歡樂送」，結果一開頭就被沈玉琳當場頒發「流量女王」的背帶，原來是林襄上次在游泳池當救生員的影片，在1天之內就湧入30萬點閱，更被各大媒體瘋傳報導，所以節目才會決定再度邀請林襄來慶祝。
有趣的是，這次的企劃是要沈玉琳和林襄一同跟著女老師學肚皮舞，而在過程中不僅笑料百出，換上裝扮後的林襄，身材依舊性感火辣，更在老師的教學下，多了不少養眼的畫面。其中，林襄在學習「抖胸」的動作時，女老師還被沈玉琳抓到在偷瞄，直接虧說「妳是男生喔，妳在看哪裡～」讓現場人員笑到不行。
不過，令人驚豔的是，明明是初學者的林襄，卻能輕鬆完成一段肚皮舞蹈，而且還能和女老師共舞，也讓這位冠軍級的老師直接給予「90分」的極高評價。沈玉琳也大讚，林襄目前是國際級的啦啦隊女神，未來也要帶著她東學西學，以免被後面的人取代。（編輯：詹鎰睿）