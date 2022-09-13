中市敬老愛心卡補助　議員批看得到吃不到

台中市議會今進行總質詢，民進黨議員施志昌質疑，「敬老愛心卡」補助偏鄉長輩看得到吃不到，尤其是國民運動中心折抵、診所部分負擔折抵與計程車資折抵三大項目，他批評，盧秀燕市長執政四年不注重偏鄉發展，連市府自己可以蓋的國民運動中心也以人口不足為藉口不蓋，讓持有敬老愛心卡卻不能使用福利的長輩情何以堪？市長盧秀燕表示，國民運動中心要經中央審議，設置國運中心的人口標準由中央訂定，若中央將人口標準降低，地方就可再提出申請。

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施志昌表示，敬老愛心卡不管市府如何補助，台中海線、乃至縣區，敬老愛心卡的使用就是會比市區有更多限制，看似一樣的補助，卻有不平等狀況，原因在於市府如何將軟硬體投入在不同區域的程度以及區域發展不均帶來的後果，而在盧市長四年的執政下，也惡化的這樣的後果。這體現在三個方面，國民運動中心的使用、診所掛號費補助、以及計程車的搭乘。

施志昌指出，新竹香山與台中大甲人口一樣七萬多人，香山的國民運動中心已經在蓋，但盧市府只會用人口不足來當作藉口不在大甲蓋國民運動中心。除了甲安埔，實際上縣區也非常多沒有國民運動中心，這也讓縣區的長輩，在敬老愛心卡的使用上就是比市區的長輩少一項。即使月日前運動局長李昱叡說要在大甲蓋兒童運動中心，長輩依舊是無法使用。

施志昌也指出，依據敬老愛心卡折抵部分負擔的西醫診所名單，發現如果從各區去看，原市區的服務人數較為平均，但縣區卻有極大的落差。原市區各區可以折抵掛號費的西醫診所要服務的長輩人數區間大約是落在 733 至 2502 人，但原縣區的區間卻是 656 至 5102 人。像是新社、石崗、外埔三區都沒有民間診所加入敬老愛心卡的折抵，只有衛生所可以服務長輩。

施志昌表示，第三就是計程車的問題。這其實與診所的類似，愈偏遠的地方愈難叫到有敬老愛心卡車資補助的計程車，而且偏遠地區的車程長，車資也比較貴，甚至有些用喊價、包車的，被盧市長砍到剩下 85 元的車資補助因而缺乏誘因。偏鄉的交通從公車到火車被懲罰一次，敬老愛心卡的計程車補助又再被盧市府懲罰一次。

運動局長李昱叡表示，國民運動中心設置，按體育署規定，單一行政區須達到 10 萬人口以上，全民運動館則是單一行政區達到 7 萬人口以上，市府會持續和中央溝通，以平衡城鄉差距。

民眾持敬老愛心卡至診所就診，折抵健保門診部分負擔，衛生局長曾梓展說，醫療資源在不同區域可能有所差距，市府努力讓偏鄉衛生所盡量配有醫師，讓民眾可持敬老愛心卡至衛生所看診。外埔、大安衛生所從過去沒有醫師到現在有醫師，未來如有甄選到新的醫師，將優先分配至縣區補齊。