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梅花終於走了！海警解除明起太陽露臉　剩「3區」會下雨

▲梅花暴風圈已對台灣北部海面不構成威脅，因此中央氣象局稍早已解除海上颱風警報。（圖／中央氣象局提供）
▲梅花暴風圈已對台灣北部海面不構成威脅，因此中央氣象局稍早已解除海上颱風警報。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-13 18:11:16

中度颱風「梅花」目前中心位置在台北的東北東方約290公里，由於暴風圈已對台灣北部海面不構成威脅，因此中央氣象局在今（13）日傍晚17:30解除海上警報，預計梅花未來會持續往北方加速遠離。不過就算如此，民眾仍需留意，台灣沿海和部分地區的風浪仍偏大；降雨則是從今日下午就已趨緩，預計入夜後，北台灣的降雨還會更明顯的減少。到明（14）日後，白天只剩北部、東半部、馬祖地區有零星短暫降雨，其餘地方都能看見陽光，氣溫也會回暖，週四（9/15）起，各地天氣趨於穩定，都是多雲到晴的天氣。至於第13號颱風「莫柏」對台灣陸地天氣沒有影響，而即將形成第14號颱風「南瑪都」的熱帶性低氣壓，現階段距離台灣也還相當遙遠，稍晚雖然會有「三颱共舞」的情況，但民眾仍可稍微放心。

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根據氣象局最新資料顯示，梅花颱風目前在台北東北東方290公里的海面上，以每小時15轉19公里速度，向北北西方向進行，近中心最大風每秒38公尺，相當於13級風，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里，預計明日下午17時，位置會在台北的北北東方約490公里的海面上。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲由於梅花颱風暴風圈已對台灣北部海面不構成威脅，因此中央氣象局在今（13）日傍晚17:30解除海上警報。（圖／中央氣象局提供）
氣象局簡任技正伍婉華表示，雖然梅花颱風逐漸遠離，但其外圍環流還是會帶來一些雲系，北部、東北部地區仍會有斷斷續續的降雨，因此氣象局針對桃園以北的山區和宜蘭地區持續發布大雨特報；此外，由於這兩天梅花的外圍環流為北部、中北部山區帶來大量降雨，因此這些地區的土石較鬆軟，民眾這幾天若要在山區活動，需特別留意。

而未來幾天的天氣，伍婉華指出，明（14）日起，大部分地區都能看見陽光，只剩北部、東半部、馬祖地區有零星短暫降雨，中午後山區要留意午後局部雷陣雨，溫度也會回暖，而氣象局也針對花東縱谷、台東縣和金門發布高溫資訊，這些地區可能會達36度甚至以上的高溫，民眾外出需多補充水分，而週四（9/14）起天氣都趨於穩定，大部分地區仍是多雲到晴、能看見陽光的天氣，中午後東半部和部分山區會有午後陣雨，整體氣溫也較為暖和。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲今日梅花的外圍環流降雨，仍主要影響北部、中北部的山區。（圖／中央氣象局提供）
伍婉華提醒，台灣沿海仍有強陣風、長浪的情況，在北部、東半部海面和巴士海峽的風浪還是很強，且桃園以北的沿海空曠地區、東半部沿海空曠地區，包括綠島、蘭嶼、恆春半島沿海和馬祖，今晚都還有長浪的情形；風力部分雖然稍微減弱，但台灣南北兩端陸地，還是有比較強的陣風，氣象局預估今晚到明天，基隆北海岸和恆春半島，依舊有8~9級的強陣風，東北部空曠地區、台北盆地、馬祖和澎湖也會有比較強的陣風，民眾仍需多加留意。

至於太平洋上即將形成的「三颱共舞」現象，氣象局仍表示，離台灣最遠的莫柏目雖然強度在增強，但路徑穩定北上，並不會造成影響，熱帶性低氣壓（TD17）則是距離台灣1800公里，預計會繼續增強發展成為第14號颱風「南瑪都」，目前路徑有滯留打轉的現象，估計會先緩慢向北後往西移動，再出現北轉的現象。伍婉華強調，屆時南瑪都何時北轉、在哪北轉，都是氣象局的觀測重點，因為這攸關其是否對台灣造成直接影響，請民眾要多加留意。

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