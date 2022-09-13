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iOS 16沒全開放？5大功能得等更新：去背這些手機不能用

▲iOS 16將在台灣時間9月13日釋出，僅支援iPhone 8之後的機型，以及iPhone SE第2代或後續機型。（圖／取自APPLE官網）
▲iOS 16將在台灣時間9月13日釋出，僅支援iPhone 8之後的機型，以及iPhone SE第2代或後續機型。（圖／取自APPLE官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-13 17:18:53

蘋果最新手機作業系統iOS 16台灣時間今(13)日凌晨正式版開放更新，但首波更新後會，部分用戶會發現有些功能其實還不能用！蘋果在官網也有註記會在「今年稍晚更新推出！」像是即時動態、iCloud 共享的圖庫等。此外，一鍵去背功能也只支援A12晶片後的機型，iPhone 8、iPhone X的用戶可能怎麼按都無法去背，看來只能換手機才有解了（哭哭）。《NOWnews今日新聞》幫讀者整理目前還未完全開放使用的「5大功能」，別以為自己手機壞了，先看看再說。

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即時動態

更新到iOS 16後，可以在鎖定畫面上查看各種小工具內的資訊，同步支援即時動態，不用解鎖裝置，即可追蹤餐點外送進度或操控音樂的內容，此功能會在今年稍晚的版本才會提供，只是適用於 A12 仿生或後續晶片的 iPhone。

iCloud 共享的圖庫

可和最多達五人分享照片和影片，透過「iCloud 共享的圖庫」，家人的回憶可以集中一處存放，即使不是拍攝或編輯照片的人，也能隨時欣賞。

與 Matter 相容

Matter 是一種智慧家庭連接標準，讓各種智慧家庭配件能跨平台搭配運作。能利用「家庭」app 和 Siri，操控支援 Matter 和 HomeKit 的配件，今年稍晚推出

原況文字的快速動作

從照片、影片及「相機」中可以直接辨識電話號碼直接撥打、瀏覽網站、換算匯率、翻譯等，目前已經開放，但僅適用於配備 A12 仿生或後續晶片的 iPhone。適用於英文、中文、法文、義大利文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文與烏克蘭文的文字。

一鍵去背

iOS 16亮點功能之一的「一鍵去背」，長按主體影像即可單獨去背出來，但只有支援「A12晶片以上」的處理器機型，換言之，即便是iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X可以更新到iOS 16但依舊無法使用一鍵去背。

▲iOS 16公測版，相片新功能。(圖／手機截圖)
▲iOS 16噱頭十足的一鍵去背功能，只有支援A12晶片後續機種，iPhone 8、iPhone Ｘ即便可以更新到iOS 16，但也無法使用去背功能。(圖／手機截圖)

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