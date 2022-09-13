iOS 16沒全開放？5大功能得等更新：去背這些手機不能用

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更新到iOS 16後，可以在鎖定畫面上查看各種小工具內的資訊，同步支援即時動態，不用解鎖裝置，即可追蹤餐點外送進度或操控音樂的內容，此功能會在今年稍晚的版本才會提供，只是適用於 A12 仿生或後續晶片的 iPhone。
iCloud 共享的圖庫
可和最多達五人分享照片和影片，透過「iCloud 共享的圖庫」，家人的回憶可以集中一處存放，即使不是拍攝或編輯照片的人，也能隨時欣賞。
與 Matter 相容
Matter 是一種智慧家庭連接標準，讓各種智慧家庭配件能跨平台搭配運作。能利用「家庭」app 和 Siri，操控支援 Matter 和 HomeKit 的配件，今年稍晚推出
原況文字的快速動作
從照片、影片及「相機」中可以直接辨識電話號碼直接撥打、瀏覽網站、換算匯率、翻譯等，目前已經開放，但僅適用於配備 A12 仿生或後續晶片的 iPhone。適用於英文、中文、法文、義大利文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文與烏克蘭文的文字。
一鍵去背
iOS 16亮點功能之一的「一鍵去背」，長按主體影像即可單獨去背出來，但只有支援「A12晶片以上」的處理器機型，換言之，即便是iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X可以更新到iOS 16但依舊無法使用一鍵去背。