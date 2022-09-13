星宇自購A350-900獲銀行支持　38.2億聯貸案正式簽約

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合作金庫表示，雖然星宇航空一開航就遭逢疫情影響，但受到張國煒董事長使命感的驅使及對航空的熱情，星宇航空越挫越勇，樹立了航空服務的新標竿。身為臺灣聯貸市場的領導業者之一，合作金庫十分看好星宇航空的未來成長性，願意與銀行團傾力支援，並期望能成為星宇的助力，協助優良企業永續發展。
星宇航空2019年與空中巴士Airbus簽訂的18架A350 XWB將在今年10份陸續交機，此次購置的A350-900預計於2023年第一季正式投入亞洲航線營運，並自4月起開闢台北-洛杉磯航線。A350-900為Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含54%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。星宇航空A350-900共配置306個座位，除提供商務艙、豪華經濟艙及經濟艙服務，更為全台首架配備頭等艙之機型，全艙等提供精緻且個人化機上服務，讓旅客能享受賓至如歸的「五感體驗」。
隨著各國邊境措施逐步鬆綁，出國旅遊市場回溫，星宇航空1-8月客運營收較去年同期增加173%，而貨運方面因整體艙位需求平穩，貨運營收1-8月較去年同期也增加了107%。隨著市場需求量增加，星宇航空規劃持續增班，並積極籌備開闢新航點。除此之外，星宇航空機隊也將穩步擴張，今年底前再交付4架A321neo、1架A330neo以及 2架A350廣體客機，總機隊數量將達19架，三大主力機型相互搭配提供全球旅客更精緻的飛航服務。