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籃球／史上首度跨聯盟賽　三聯盟、12隊爭冠

▲台灣史上首次跨聯盟交流賽。記者廖聿偉攝
▲台灣史上首次跨聯盟交流賽。記者廖聿偉攝

記者廖聿偉/綜合報導

2022-09-13 17:10:10

2022年跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日至27日在臺北和平籃球館點燃戰火，有來自SBL、PLG、T1三聯盟及中華男籃培訓隊共12支球隊參加，贊助商也提供前三名球隊以及大會MVP獎金，期望臺灣籃球持續蓬勃發展。

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今日記者會公布此賽事主視覺，特別以SBL、PLG、T1三聯盟代表英文字為構想，搭配籃球場的圖像與元素，象徵各球隊在球場上展現出最佳表現的競技意象，更代表著臺灣籃球界的共好共榮。

SBL超級籃球聯賽已邁入第20屆，是國內歷史悠久的聯賽之一，多年來培養出無數位優秀本土球員，不論是在國際賽事或是職籃賽場上均有傑出表現，這次邀集兩職籃聯盟共同舉辦跨聯盟邀請賽，透過籃球交流的方式，讓各隊本土球員能夠累積更多比賽經驗，新秀球員也能提前適應比賽節奏，讓本賽事成為培養國內本土籃球員的重要指標賽事。

本次賽事提供冠軍20萬元、亞軍10萬元、季軍5萬元獎金以及大會最有價值球員MVP 10萬元獎金，給予參賽球員最實質的獎勵，鼓勵所有球員在比賽中全力表現，爭取最佳榮譽，帶給球迷最精采的比賽內容。除此之外，本次門票收入10%將提撥捐贈給公益團體，愛爾麗醫療集團也將加碼同樣金額共同捐贈，為企業善盡社會責任。

SBL四支隊伍臺灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、彰化柏力力均報名參加，T1職籃有臺北台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、臺中太陽、臺南台鋼獵鷹五隊參與，PLG新竹攻城獅單獨組隊，其餘五隊年輕新秀共組RISING STARS聯隊參賽，中華男籃培訓隊以現役UBA大專優秀球員為主體，搭配歸化球員阿提諾以及職籃、SBL球員組成，為中華男籃培養未來接班梯隊。預賽將分兩組進行單循環賽制，取分組前四名晉級八強，八強賽採單淘汰制勝隊晉級四強，9月26日進行四強賽，9月27日產生本次冠軍。

賽事門票預售作業已於9月12日12時起開賣，欲購票之球迷可前往年代售票端點及各大便利超商售票通路購買，二樓席區300元、一樓特區500元、場邊席1000元，也可以透過愛爾達體育台、緯來體育台/精采台、LINE TODAY、麥卡貝、公視+、GetwinSports(YT及Twitch)等頻道收看。

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