兄弟一家親！北韓估10月再爆疫情　外媒：將從陸進口疫苗

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這是北韓第一次正式宣布疫苗接種計畫，然而過去北韓一直無視美國、韓國等國際組織的新冠援助，即使先前疫苗全球取得機制（COVAX）已表示願意援助北韓，但聯合國兒童基金會12日表示，仍未收到北韓新冠疫苗接種計畫相關訊息。
前聯合國兒童基金會平壤事務所所長夏菲克（Nagi Shafik）指出，北韓當局很可能從中國引進疫苗。夏菲克表示，中國可望在疫苗的輸送、分配上向北韓提供協助，還能幫助北韓修理或更換冷鏈設施。
夏菲克強調，北韓完全有能力讓全體居民實施大規模疫苗接種，並且對於北韓保管疫苗、分配疫苗的醫療量能給予正面評價。他指出，北韓過去從聯合國兒童基金會和世界衛生組織等協助，擁有冷鏈保管技術所需的裝備、運送手段，在境內50個區域也設計了太陽能冰箱，可以持續供電。
相比需要極低溫保存的輝瑞、莫德納等疫苗，中國所生產的國藥、科興疫苗則僅需要2至8度的空間便能保存，因此運送至北韓全境也不會有太大困難。
夏菲克預測，由於北韓目標擁有自己生產的醫藥品、疫苗，因此許多人曾接受生產疫苗等醫藥品製作方法的訓練，因此北韓未來也有可能從中國進口疫苗原料，在境內自行生產。
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