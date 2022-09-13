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兄弟一家親！北韓估10月再爆疫情　外媒：將從陸進口疫苗

▲北韓曾於今年5月爆發新冠肺炎疫情，當時北韓領導人金正恩親自到藥局視察藥品供應狀況。（圖／翻攝自北韓中央通信社）
▲北韓曾於今年5月爆發新冠肺炎疫情，當時北韓領導人金正恩親自到藥局視察藥品供應狀況。（圖／翻攝自北韓中央通信社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-13 17:21:19

自新冠疫情爆發之後開始鎖國的北韓，仍在今年5月爆發疫情，雖然先前北韓領導人金正恩曾表明，將於11月展開全國新冠疫苗接種作業，但相關國際機構表示，尚未接到北韓的疫苗支援請求。對此，平壤事務所所長夏菲克（Nagi Shafik）指出，北韓可能從中國引進疫苗。

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根據《自由亞洲電台》報導，金正恩9日時在最高人民會議上引述世界衛生組織（WHO）的警訊，指出冬季疫情可能再起，要求民眾自11月起配戴口罩、施打新冠疫苗。金正恩補充表示，「自5月份該流行疾病肆虐起，朝鮮人的抗體將在10月份下降。」

這是北韓第一次正式宣布疫苗接種計畫，然而過去北韓一直無視美國、韓國等國際組織的新冠援助，即使先前疫苗全球取得機制（COVAX）已表示願意援助北韓，但聯合國兒童基金會12日表示，仍未收到北韓新冠疫苗接種計畫相關訊息。

前聯合國兒童基金會平壤事務所所長夏菲克（Nagi Shafik）指出，北韓當局很可能從中國引進疫苗。夏菲克表示，中國可望在疫苗的輸送、分配上向北韓提供協助，還能幫助北韓修理或更換冷鏈設施。

夏菲克強調，北韓完全有能力讓全體居民實施大規模疫苗接種，並且對於北韓保管疫苗、分配疫苗的醫療量能給予正面評價。他指出，北韓過去從聯合國兒童基金會和世界衛生組織等協助，擁有冷鏈保管技術所需的裝備、運送手段，在境內50個區域也設計了太陽能冰箱，可以持續供電。

相比需要極低溫保存的輝瑞、莫德納等疫苗，中國所生產的國藥、科興疫苗則僅需要2至8度的空間便能保存，因此運送至北韓全境也不會有太大困難。

夏菲克預測，由於北韓目標擁有自己生產的醫藥品、疫苗，因此許多人曾接受生產疫苗等醫藥品製作方法的訓練，因此北韓未來也有可能從中國進口疫苗原料，在境內自行生產。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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