王一博衰捲嫖妓風波！爆「董事長包養」 經紀公司不忍了
中國偶像劇男神李易峰被通報嫖妓，遭到娛樂圈全面封殺，讓其他男星人人自危，和他傳過私約蘇美島跨年的網紅「灣灣」，人脈相當廣闊，據說不只和他有染，還認識韓國BIGBANG勝利、黃景瑜、王思聰、王嘉爾等人，盛傳之後還有更大咖藝人會出事，謠言甚囂塵上，當紅男星王一博決定不忍了，經紀公司「樂華娛樂」主動發聲明，否認他與相關傳聞有關，盼能制止謠言瘋傳。
王一博過去與網紅綦美合傳過戀情，但從未承認過，近期在網路遭抹黑為「性工作者」、「嫖娼」，甚至被知名董事長包養，讓經紀公司忍無可忍，決定先發聲明澄清，由於吳亦凡、李易峰當初也發過類似聲明，最後被啪啪打臉，於是王一博公司直接找警局報案，不是被動警告，而是主動出擊，委託律師向法院申請名譽維護，要向以法律行動向造謠者提告。
樂華的聲明列出三點，除了否認嫖娼、性工作者的傳聞，更直接表示王一博「與李某某完全不認識」，撇清認識李易峰，不在網紅灣灣的花名冊裡，希望外界不要造謠。而李易峰被踢爆嫖妓後，之前獲得華鼎獎的視帝頭銜被撤回，現在投票中的金鷹獎男主角票選名單裡亦被除名，多部廣告、影視作品已經被下架，付出代價慘重。