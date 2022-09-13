串連區域生活圈！蔡其昌：將促成中捷綠線早日通車到彰化
台中、彰化因地緣關係互動緊密，民進黨台中市長候選人蔡其昌、彰化縣長候選人黃秀芳今首度合體，聯袂出席企業聯合座談會，蔡其昌表示將促成捷運綠線早日通車到彰化，也會透過區域聯合治理，讓城市的產業發展得更好。
黃秀芳、蔡其昌今（13日）中午聯袂出席在彰化和美的「中彰企業聯合座談會」，現場齊聚近百位中部地區企業家。蔡其昌強調這是兩人獲民進黨徵召後首次合體，未來施政上也會和黃秀芳互相合作，讓台中、彰化建設看得見。
黃秀芳說，台中、彰化互動緊密，重大建設也連帶影響，例如台中捷運綠線延伸、待闢建的中彰新大橋等建設都連結台中、彰化命脈，未來她要打造不一樣的彰化，和蔡其昌主政的台中做伙起飛。
蔡其昌自嘲他和黃秀芳這次選舉都算是「卡歹命」的人，因為要挑戰有很多行政資源的現任首長，他誇讚黃秀芳是他見過條件、操守、形象都非常好的政治人物，問政理性認真。
蔡其昌舉座談會所在地柏斯林實業公司為例，這家毛巾工廠生產速度快、可客製化，24小時內就能產出中職應援毛巾。中部是台灣中小企業重鎮，共同特色就是充滿產業競爭優勢，未來他和黃秀芳將協助更多傳統產業提升附加價值，讓城市的產業發展得更好。黃秀芳則提出AI產業園區、電動車園區、離岸風電產業，要成為縣內亮點。