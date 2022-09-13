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BMW自撞釀2死「時速表停140公里」！駕駛父疑2因素釀禍

▲桃園市八德區東勇北路昨晚一輛要價558萬的BMW M3撞上路樹，導致前座林姓駕駛與車行老闆傷重不治，後方林姓駕駛的妻子（方女）則是雙腳骨折被送進加護病房，兩人從此天人永隔。（圖／翻攝畫面）
▲桃園市八德區東勇北路昨晚一輛要價558萬的BMW M3撞上路樹，導致前座林姓駕駛與車行老闆傷重不治，後方林姓駕駛的妻子（方女）則是雙腳骨折被送進加護病房，兩人從此天人永隔。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-09-13 18:09:25

桃園市八德區東勇北路昨晚一輛要價558萬的BMW M3撞上路樹，導致前座林姓駕駛與車行老闆傷重不治，後方林姓駕駛的妻子（方女）則是雙腳骨折被送進加護病房，夫妻倆從此天人永隔；今（13）日稍早桃園地檢署檢察官結束相驗，初判死因爲「車禍致死」，林父下午結束相驗後，走出桃園殯儀館時表示，兒子18歲就會開車，而且技術很好，懷疑是「車子暴衝」，加上天雨路滑才釀禍。

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▲BMW M3也因強大衝擊，造成車身嚴重凹陷、變形，儀表板時速還停留在110公里。（圖／翻攝畫面）
▲BMW M3因為強大衝擊，造成車身嚴重凹陷、變形，儀表板時速還停留在140公里。（圖／翻攝畫面）
據了解，31歲林姓男子昨晚與妻子26歲方女到車行試車，並由車行老闆29歲林男陪同，一行人駕駛BMW M3轎車上路，不料竟在試車途中發生嚴重車禍，轎車不明原因失控自撞路樹，撞擊力道猛烈，車身嚴重凹陷、變形，幾乎卡進樹內，儀表板時速停留在140公里。

前座兩人當場就失去呼吸心跳，送醫後傷重不治，而在後座的方女則是雙腳嚴重骨折，車禍後意識清醒但無法自行脫困，由警消人員到場後協助救出。

林姓駕駛父親表示，兒子平常從事安裝鋁門窗工作，昨天有告知說要去訂東西，但自己不知道他們是要去試車；林父也表示，兒子駕駛技術很不錯，從18歲就有駕照，他懷疑是因為車子暴衝，加上天雨路滑，煞車不及才引發憾事。

另外，林父也表示，兒子與媳婦新婚不久，方女上月初才過完生日，不料卻在試車時發生憾事，夫妻倆從此天人永隔，讓家屬感到十分遺憾。（編輯：孫唯容）

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