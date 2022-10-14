我是首投族／22歲北漂族絕不投藍　力挺18歲公民權

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嚴子晴說自己出生在軍公教家庭，父母雖然都說是淺藍，猜想應該都是把票投國民黨，反觀自己的政治立場則是「絕不投藍」，在家中很少聊到政治的話題。她在開始接觸轉型正義議題後，認為國民黨過去在威權時代所為，如今卻不願面對轉型正義，光是這點就讓她挺不下去。
提及過去投票經驗，嚴子晴說，2018年滿18歲只能參與公民投票，至今還沒有投下第一張公職選票，年底九合一大選絕對會回台中支持屬意的候選人，認為尋求連任的台中市長盧秀燕沒有亮眼的市政成績，上屆競選時喊出改善空氣品質，現在看來也沒什麼太大的改變，另外捷運藍線進度緩慢與台中市府狼師案處理方式，身為台中人無法認同。
嚴子晴也提到過去曾參加新竹城市博覽會，認為成效很好，感覺新竹這座城市不僅在蛻變，同時也凝聚新的認同感，反觀跟台中相比，不知道盧秀燕做了哪些，雖然民進黨台中市長參選人蔡其昌民調落後，但仍會以行動支持。
嚴子晴還沒參與過縣市長選舉，對於政黨政治早有一套想法，希望未來政治不是只有藍綠，對於民眾黨，她說就是柯文哲的一人政黨，也沒有所謂的黨核心價值，相較之下更願意支持時代力量或台灣基進黨。
至於門檻高達965萬票的18歲公民權複決案，嚴子晴更是大力支持，她說，現在許多高中生、大學生都有參與各項社會議題的討論，並關注與自身相關的議題，認為這股年輕倡議的力量很重要，當社會逐漸凝聚這股力量，越來越多年輕人關注社會議題，社會也應該要提供相對應的權利。