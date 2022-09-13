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營造優質投資環境！緯創集團投資25億元建高雄研發中心

▲緯創集團投資新台幣近25億元，在前鎮科技產業園區興建高雄研發中心。(圖／記者黃守作攝，2022.09.13)
▲緯創集團投資新台幣近25億元，在前鎮科技產業園區興建高雄研發中心。(圖／記者黃守作攝，2022.09.13)

記者黃守作／高雄報導

2022-09-13 20:00:00

投資新台幣近25億元，在前鎮科技產業園區興建高雄研發中心，並於今(13)，舉行動土典禮，將興建1棟現代化宿舍及2棟研發辦公大樓，作為高雄研發總部，佈局車載、工控、醫療相關顯示模組及其加值服務事業。

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▲緯創集團投資新台幣近25億元，在前鎮科技產業園區興建高雄研發中心。(圖／記者黃守作攝，2022.09.13)
▲緯創集團投資新台幣近25億元，在前鎮科技產業園區興建高雄研發中心。(圖／記者黃守作攝，2022.09.13)
緯創集團高雄研發中心動土典禮，是由緯創集團幕僚長林福謙與加工出口區管理處處長楊伯耕共同主持，緯創元件產品事業群暨晶捷達公司總經理卓竹順、加工處高雄分處分處長吳大川、高雄市政府副秘書長王啟川、立法委員林岱樺等人與會。

經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該處為吸引企業投資，促進產業轉型、增加就業，由高雄分處繼今年初前瞻大樓完工啟用後，續推動前鎮科技產業園區第2階段10年更新再造計畫，預計拆除面積約1.5公頃，社區土地內3棟逾50年老舊員工宿舍，經公開招商評選，由緯創集團旗下鼎創及晶傑達公司取得第1優先投資興建權，由緯創集團投資新台幣24.82億元，興建1棟現代化宿舍及2棟研發辦公大樓，作為高雄研發總部，佈局車載、工控、醫療相關顯示模組及其加值服務事業。

楊伯耕說，持續加速園區更新及深化產業聚落，是加工處當前重大施政目標之一，此次社區土地更新再造計畫，是繼今年高雄前鎮科技園區前瞻大樓落成啟用後，持續推動園區更新二重奏計畫，翻轉園區老舊空間，不僅協助廠商解決廠房取得不易之問題，同時加強生活機能配套措施，營造優質投資環境。

加工處高雄分處分處長吳大川指出，緯創集團高雄研發中心投資興建案，擬採3期開發興建方式進行，第1期為提高土地利用率，擬於舊宿舍旁空地興建地下1層，地上10層共218間套房，提供約1308床優質新宿舍，並配備必要生活機能設施，以提升樂活職場環境。

吳大川並指出，該大樓除提供緯創集團高雄晶傑達光電科技公司員工使用外，亦可供前鎮科技園區其他廠商從業員工租用，第2期為現有住宿員工先搬遷至另外2棟舊宿舍，拆除舊宿舍後，改建第1棟研發辦公大樓，第3期於新宿舍完工取得使用執照，再拆除另外2棟舊宿舍後，改建第2棟研發辦公大樓，可容納2400位高端軟硬體研發技術人才，3期共興建總樓地板面積約58,657平方公尺，總投資金額約新台幣24.82億元，第1期宿舍預計於114年第2季完工，整體計畫約119年第1季完成啟用。


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