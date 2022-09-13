營造優質投資環境！緯創集團投資25億元建高雄研發中心

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經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該處為吸引企業投資，促進產業轉型、增加就業，由高雄分處繼今年初前瞻大樓完工啟用後，續推動前鎮科技產業園區第2階段10年更新再造計畫，預計拆除面積約1.5公頃，社區土地內3棟逾50年老舊員工宿舍，經公開招商評選，由緯創集團旗下鼎創及晶傑達公司取得第1優先投資興建權，由緯創集團投資新台幣24.82億元，興建1棟現代化宿舍及2棟研發辦公大樓，作為高雄研發總部，佈局車載、工控、醫療相關顯示模組及其加值服務事業。
楊伯耕說，持續加速園區更新及深化產業聚落，是加工處當前重大施政目標之一，此次社區土地更新再造計畫，是繼今年高雄前鎮科技園區前瞻大樓落成啟用後，持續推動園區更新二重奏計畫，翻轉園區老舊空間，不僅協助廠商解決廠房取得不易之問題，同時加強生活機能配套措施，營造優質投資環境。
加工處高雄分處分處長吳大川指出，緯創集團高雄研發中心投資興建案，擬採3期開發興建方式進行，第1期為提高土地利用率，擬於舊宿舍旁空地興建地下1層，地上10層共218間套房，提供約1308床優質新宿舍，並配備必要生活機能設施，以提升樂活職場環境。
吳大川並指出，該大樓除提供緯創集團高雄晶傑達光電科技公司員工使用外，亦可供前鎮科技園區其他廠商從業員工租用，第2期為現有住宿員工先搬遷至另外2棟舊宿舍，拆除舊宿舍後，改建第1棟研發辦公大樓，第3期於新宿舍完工取得使用執照，再拆除另外2棟舊宿舍後，改建第2棟研發辦公大樓，可容納2400位高端軟硬體研發技術人才，3期共興建總樓地板面積約58,657平方公尺，總投資金額約新台幣24.82億元，第1期宿舍預計於114年第2季完工，整體計畫約119年第1季完成啟用。