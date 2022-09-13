防疫雙險已賠901億！產險公會求救提建議　金管會評估中

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此外，今年截至9月12日止，疫苗險承保件數也有240.68萬件、保費收入10.12億元，理賠件數45.09萬件，理賠金額187.91億元，疫苗險累計理賠金額更已是所收保費收入18.56倍。若與前1周相較，理賠件數增加6.47萬件，理賠金額周增27.37億元，亦創下新高。而目前市場上僅剩3家銷售疫苗險，其中2家產險公會1家只受理續保案件，另1家新保案件限6-18歲為限，另1家壽險則不受理個人投保。
不過，在防疫雙險理賠仍未見高峰之下， 產險業也快扛不住了，除有4家產險獲准增資，包括國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險兩次增資90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元，合計4家申請增資487億元。
不僅如此，產險公會也向金管會求救，並提出多項建議，除取消快篩陽經診斷就確診及居家照護視同住院之外，還有建議衛福部將新冠肺炎（COVID-19）降級，取消居家隔離3+4規定，改成0+7天自主防疫。對此，金管會主委黃天牧也表示有聽到業者心聲，保險局會研究相關建議，但研究方向不見得會和公會建議完全一樣，畢竟產險業者也扮演重要社會安定功能，金管會也會協助解決業者困難。保險局官員今日也強調，這些跟防疫政策有關，內部仍在討論評估中，有進展會再對外說明。