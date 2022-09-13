COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

防疫雙險已賠901億！產險公會求救提建議　金管會評估中

▲防疫雙險今（2022）年理賠已破900億元，產險公會也向金管會求助，並提出多項建議，金管會則表示內部還在評估中。（圖／讀者提供）
▲防疫雙險今（2022）年理賠已破900億元，產險公會也向金管會求助，並提出多項建議，金管會則表示內部還在評估中。（圖／讀者提供）

記者顏真真／台北報導

2022-09-13 18:20:34

防疫雙險理賠金額持續飆高，根據金管會最新統計，今（2022）年截至9月12日止，防疫險理賠金額突破700億元，達到713.83億元，疫苗險理賠亦來到187.91億元，合計理賠金額達901.74億元，較前1周又多了95.12億元，也讓產險業快扛不住，再向金管會求救，並提出多項建議，包括取消快篩陽經診斷就確診，需要做PCR才能確認，還有取消居家照護視同住院，回歸保單條款。對此，金管會保險局今（13）日表示，這些都跟防疫政策有關，內部仍在討論評估中，有進展會再對外說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據保險局今日公布的最新統計，今年截至9月12日止，防疫險承保件數473.70萬件，保費收入45.10億元，理賠件數187.38萬件，理賠金額達713.83億元，超過保費收入近16倍。若與前一周9月5日相較，理賠件數增加了17.31萬件，理賠金額周增67.75億元，再創新高，近一周平均日理賠逾9.67億元。

此外，今年截至9月12日止，疫苗險承保件數也有240.68萬件、保費收入10.12億元，理賠件數45.09萬件，理賠金額187.91億元，疫苗險累計理賠金額更已是所收保費收入18.56倍。若與前1周相較，理賠件數增加6.47萬件，理賠金額周增27.37億元，亦創下新高。而目前市場上僅剩3家銷售疫苗險，其中2家產險公會1家只受理續保案件，另1家新保案件限6-18歲為限，另1家壽險則不受理個人投保。

不過，在防疫雙險理賠仍未見高峰之下， 產險業也快扛不住了，除有4家產險獲准增資，包括國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險兩次增資90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元，合計4家申請增資487億元。

不僅如此，產險公會也向金管會求救，並提出多項建議，除取消快篩陽經診斷就確診及居家照護視同住院之外，還有建議衛福部將新冠肺炎（COVID-19）降級，取消居家隔離3+4規定，改成0+7天自主防疫。對此，金管會主委黃天牧也表示有聽到業者心聲，保險局會研究相關建議，但研究方向不見得會和公會建議完全一樣，畢竟產險業者也扮演重要社會安定功能，金管會也會協助解決業者困難。保險局官員今日也強調，這些跟防疫政策有關，內部仍在討論評估中，有進展會再對外說明。

防疫險前7月直接損失近300億　富邦金對純網保申設持保留

防疫險理賠417億！黃天牧會產險業：股東利益非唯一決策

防疫險賠319億！產險上半年虧469億、壽險淨值少近1.5兆

巷仔內／出國無短天期醫療險可保　防疫險後遺症剛開始

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀