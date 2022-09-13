MLB／人氣堪比搖滾巨星！大聯盟官網撰文介紹「村神」

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這一篇由大聯盟官方頻道主持人Jon Morosi撰寫的文章，表示今年村上宗隆席捲的炫風，已經是一股「社會現象」，並提到他目前的驚人表現，使得他單季的全壘打數已經快追上「世界全壘打王」王貞治，跟「王桑」生涯單季最高的55轟只有2支的差距。
在大聯盟打滾多年，並曾效力於聖地牙哥教士、辛辛那提紅人等球隊的養樂多隊洋砲Patrick Kivlehan也說，村上宗隆是個很特別的人，具備了超級巨星想擁有的一切，並大讚他謙遜又有禮貌，而且他年紀還十分年輕，全日本就已經到處都是他的球迷，隨處都可見到村上的球衣，還有球迷在飯店外等待，就只為了想看他一眼，就像在跟一個搖滾巨星一起打球！
文章內還提到他就像是「法官」Aaron Judge在日職的化身，只是差別是村上宗隆是左打、「法官」Aaron Judge是右打，以及分別是在東京及紐約上演煙火秀，而剛好兩人都在追逐各自的全壘打紀錄，Judge正在往Roger Maris創下的美聯單季61轟努力，而村上則是在追逐「王桑」寫下的日職單季55轟，還特別介紹王貞治在日本的地位就如同美國的「籃球之神」Michael Jordan。
有趣的是，文章還特別寫出村上宗隆的外號是「村神」，因為村上宗隆姓氏「村上」的日文拼音為「Murakami」，而「kami」又剛好是日文中「神」的拼音，於是「村神」的外號因此而來，並要大聯盟的球隊都開始關注這位22歲的「神級球員」。