上田鋁業研發水密節能窗 開創鋁窗業革命性機能美學

國產鋁窗產業技術大躍進！上田鋁業今日發表「全新世代風光Ai窗」，以革命性機能美學，寫下亞洲最高水密2000pa國際認證紀錄。為了讓消費者親身體驗微氣候極地實驗，不惜砸下千萬元，將「風雨實驗室」原裝移植台中市老虎城購物中設立首座門市，接著瞄準台中市新光三越百貨設立第2據點，脫離傳統建材角色，直接面對消費者。

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上田鋁業位於老虎城購物中心2樓的「風雨實驗室」，及展示各種最新穎鋁窗零件的門市，今日舉辦開幕活動，吸引許多知名品牌建商到場參觀，也有專推高級豪宅建商表示，建案將採用上田鋁業高端產品，支持台灣國產品牌。

７７年次的上田鋁業第三代接班人吳律謙，展現新世代的企圖與視野，選擇直接和消費市場對壘，讓鋁窗擺脫傳統建材角色，以優雅高度進入用戶的五感生活。他表示，一扇窗不該只是遮風擋雨、抗噪淨音的功能，而是探索微環境感知經驗，進化未來居家生活品質，更是一道五感六覺的出入口。

上田鋁業創立於1932年，一代創始人吳連發從木作窗門的職人精神出發，二代吳定旺專研台灣第一樘專屬氣密窗，成功打下紮實的亞洲市場。第三代匠人吳律謙接棒之後，承繼前人智慧，結合現代科技，自ODM轉戰OBM，歷經五年研發自有品牌「全新世代風光Ai窗」，從流體力學、結構力學、科藝工學到時尚美學全方位進化革新。

為了讓消費者親身體驗微氣候極地實驗，吳律謙大手筆將「風雨實驗室」原版移植台中七期老虎城購物中心，並設立首座門市；現場模擬極端氣候環境，進行最高等級狂風暴雨試驗，讓消費者親眼目睹「全新世代風光Ai窗」如何獲得 TAF(Taiwan Accreditation Foundation)國家級認證，達世界規範亞洲第一超高水密2000pa高規格考驗。