上田鋁業研發水密節能窗 開創鋁窗業革命性機能美學

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７７年次的上田鋁業第三代接班人吳律謙，展現新世代的企圖與視野，選擇直接和消費市場對壘，讓鋁窗擺脫傳統建材角色，以優雅高度進入用戶的五感生活。他表示，一扇窗不該只是遮風擋雨、抗噪淨音的功能，而是探索微環境感知經驗，進化未來居家生活品質，更是一道五感六覺的出入口。
上田鋁業創立於1932年，一代創始人吳連發從木作窗門的職人精神出發，二代吳定旺專研台灣第一樘專屬氣密窗，成功打下紮實的亞洲市場。第三代匠人吳律謙接棒之後，承繼前人智慧，結合現代科技，自ODM轉戰OBM，歷經五年研發自有品牌「全新世代風光Ai窗」，從流體力學、結構力學、科藝工學到時尚美學全方位進化革新。
為了讓消費者親身體驗微氣候極地實驗，吳律謙大手筆將「風雨實驗室」原版移植台中七期老虎城購物中心，並設立首座門市；現場模擬極端氣候環境，進行最高等級狂風暴雨試驗，讓消費者親眼目睹「全新世代風光Ai窗」如何獲得 TAF(Taiwan Accreditation Foundation)國家級認證，達世界規範亞洲第一超高水密2000pa高規格考驗。
「全新世代風光Ai窗」結合窗框及複層中空節能low-E玻璃一體開發，具備氣密及水密功能，凌駕國際品牌，堅持守護地球的節能理念減少碳足跡。吳律謙表示，此一高規格產品已獲得台灣及對岸專利，在建築業界也引起關注。他強調，他只想做唯一，不做第一，除了老虎城首座門市，下一站將進軍台中新光三越百貨，讓鋁窗產業擺脫傳統建材角色，以優雅美學走進消費者五感生活。