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注意力不足過動症　不只過動、很安靜的孩子也可能是患者

▲「注意力不足過動症」主要有三大層面的困擾，不僅是「過動」而已，看起來「很安靜」的孩子也有可能需要協助的。（圖／阮綜合醫院提供）
▲「注意力不足過動症」主要有三大層面的困擾，不僅是「過動」而已，看起來「很安靜」的孩子也有可能需要協助的。（圖／阮綜合醫院提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-13 18:27:15

學校開學約兩週，家長除了擔心孩子適應上的問題，太好動頻頻受傷、被通知孩子在校闖禍，聯絡簿佈滿導師警惕的紅字，這些現象也讓家長、老師困擾不已。孩子究竟是好動還是過動？為何唸書總是不專心、坐不住？卻能連打幾小時的3C電玩？阮綜合醫院醫師林奕萱指出，幼兒園時期的孩子的「不專心或過動」不見得是生病，若孩子有類似困擾，建議就醫診斷，另外「注意力不足過動症」不僅是過動而已，看起來「很安靜」的孩子也有可能需要協助。

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阮綜合醫院兒童神經科醫師蔡金燕舉出屬於「注意力不足過動症（ADHD）」前來求助的個案，九歲婷婷文靜愛塗鴉、發呆，常心不在焉，考卷常忘記寫名字或亂寫，作業遲交、錯誤連篇，常期被指責的她越沒自信心。強強低年級時坐不住又愛搗蛋，上課常任意走動，到了高年級，蠻橫暴躁，總和師長頂嘴、跟同儕起衝突，但感興趣的事又表現得一把罩。

蔡金燕談到，有些家長認為孩子這些行為長大就會好，或期待換老師、換學校就會改善，更糟的是認為是「故意的」而不諒解，在長期的責罵、體罰下，傷害孩子自尊心，導致自卑、憂鬱。蔡金燕建議，孩子不受控的過動、衝動、不專心或無法持續專注的行為是一種好發於兒童早期的「神經發展性疾患」，這些症狀通常是慢性且長期的，可能持續到青春期、成年甚至終生。應該找專業醫師詳細問診、檢查，做進一步評估、鑑別、診斷，必要時給予藥物治療。

阮綜合醫院兒童青少年心智門診專責醫師林奕萱以收治個案舉例，C弟進診間後不停爬上爬下，連醫護洗手台都上去了，很難安坐下來。Q妹安靜地在候診椅上坐著，但指令有聽沒有到，得反覆說上數次，她才抓得到重點照做。國中生P長期學業成績落後，未符合自己的期待，情緒低落、進而傷害自己。

林奕萱指出，上述三個孩子乍看下是完全不同的表現，但是卻有著相同的診斷，就是注意力不足過動症, 常被簡稱為「過動症」, 但過動與好動需要區別開。「注意力不足過動症」主要有三大層面的困擾，注意力不足、過動和衝動，所以，不僅是「過動」而已，看起來「很安靜」的孩子也有可能需要協助的。

林奕萱提醒，若擔心孩子有類似困擾，除了就醫確定診斷及討論後續治療處理外，日常生活的調整也很重要，規律作息、培養至少一種運動習慣，及親子共讀時間，都是讓孩子大腦健康發展的重要元素。

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