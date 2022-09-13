侯友宜逃避鄭南榕案 范雲：所以台灣無法成為正常國家
鄭南榕基金會董事鄭竹梅今（13）日召開記者會強調，新北市長侯友宜當時面對拘提鄭南榕的計畫有三個方案，侯卻採取了最激烈的手段，事實並不如侯有一所說的只是「奉命行事」。民進黨立委范雲晚間聲援指出，自己正在華府參與會議，但聽到鄭竹梅在記者會的談話仍紅了眼眶，一位確確實實的受害者家屬已經站出來提問，請侯友宜不要再迴避閃躲、政治操作，如果台灣對於暴力沒有真相，那麼根本無法成為一個正常的國家。
鄭竹梅、民進黨立委蘇巧慧與律師李晏榕今日於立法院召開記者會，針對新北市長侯友宜陣營批評，民進黨新北市長參選人林佳龍受邀到基金會紀念鄭南榕冥誕，是政治操作一事作出回應。鄭竹梅強調，侯友宜面對傷痛和歷史的態度是把事件建立在家屬的傷痛上，她沉痛提到，自己在2018到2019年看了政治監控檔案，侯友宜當年面對拘提鄭南榕的計畫有3個方案，侯卻採取了最激烈的手段，事實並不如侯友宜所說的只是「奉命行事」。
鄭竹梅也說，她歡迎侯友宜到鄭南榕基金會，也就是33年前的現場，一起面對過去的歷史。
范雲晚間對此進一步表示，正在美國華府參與多國國會議員會議的她，得知鄭南榕的女兒鄭竹梅站出來召開記者會，對侯友宜提問。長期努力於轉型正義工作的自己，要聲援鄭竹梅，「請侯友宜不要再用話術傷害被害人家屬，請侯友宜面對受害人家屬的提問」。
范雲表示，自己聽到鄭竹梅在記者會的談話紅了眼眶。鄭竹梅不只是為了自己的父親，更是為了台灣的未來。台灣要成為人權、民主、自由，尤其是100%言論自由的國家，如果轉型正義沒完成，台灣對於國家暴力沒有真相，那麼台灣無法成為一個正常的國家。
范雲表示，請侯友宜不要再閃躲，一位確確實實的受害者家屬已經站出來提問，「請侯友宜市長不要再繼續政治操作，迴避問題」。