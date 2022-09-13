蔡明亮美東巡迴電影展9月展開！睽違13年攜李康生再訪美

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文化部指出，蔡明亮一行人自芝加哥出發，經華府、波士頓，最後一站抵達紐約。本次回顧展規模為歷年之最，共放映蔡明亮30年創作生涯21部作品，包含最新短片《良夜不能留》及《月亮樹》；他親自策劃的講座「電影記憶的即興創作（Improvisations on the Memory of Cinema）」，也將首度在美國觀眾面前呈現。
此外，MoMA將典藏《臉》35釐米膠片，MoMA館方在官網上表示，「以世界知名藝術收藏品為背景，《臉》不但場景華麗，編織出的情節如同鏡花水月，就像是觀看一場行為藝術。」
《臉》是蔡明亮2006年受法國羅浮宮邀請，以該館珍藏的達文西名畫「聖施洗約翰」及背後的故事「莎樂美」為主題的創作，成為羅浮宮典藏的首部電影，曾入選2009年坎城影展競賽。
蔡明亮出發前表示，自1992年拍攝第一部電影《青少年哪吒》轉眼已30年，自己算不上是個多產的影像創作者，但每部作品都受到業界及學界，甚至國際間的重視，「令我感到非常光榮及欣慰。」
蔡明亮說，這是與演員受邀出席講座，感到特別的盛大與隆重，尤其是紐約MoMA不僅回顧他的電影，並收藏其為電影《臉》所設計的藝術品，實現了他把電影帶進美術館的夢想。「我可以想像，這一定會是趟豐盛的旅程。」
文化部指出，蔡明亮擅長以影像空間感呈現現代都會的冷漠疏離，以獨特幽默描寫人心深處的孤獨失落，情節與對白均十分簡潔，著重運用具有詩意的畫面構圖帶給觀眾視覺衝擊。這次由導演親自訪美並帶來規模盛大的回顧展，也將播映李康生執導、蔡明亮監製的《不見》和《一念》，盼讓美國電影界及影迷深度瞭解蔡明亮及台灣電影作品。