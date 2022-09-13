▲ Volkswagen 新店展示中心開幕 23 年式 Golf GTI 經典駕馭版同步亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagen新店展示中心結合挑高的空間規劃，落地帷幕玻璃帶出明亮視野，將寬闊舒適盡收眼底，全新設計的五大車輛展示區，可依照消費者用車需求體驗適合車款，重點產品展示區則有專屬可變色調天幕和LED螢幕播放最新產品資訊，自信飽滿的品牌識別搭配數位化的產品規格立牌，方便消費者詳細完整的閱讀規格配備、車輛相關影片以及最新銷售方案，專業的銷售顧問團隊將透過平板電腦作詳細解說，隨時提供零時差的產品資訊。全新落成的新店展示中心不僅整合數位化賞車體驗，更帶來車主愜意舒適的休憩空間，可輕鬆享用風味小點及美味飲品，獨享Volkswagen 德系氛圍。
為慶祝Volkswagen 新店展示中心的正式營運，台灣福斯汽車首次帶來全新23年式The Golf GTI經典駕馭版，以經典造型與性能表現風靡全球市場，滿足性能車迷對操駕樂趣的渴望，奠定「傳奇鋼砲始祖」的地位。The Golf GTI 經典駕馭版採用EA888 2.0升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力245ps，最大扭力37.8kgm，搭配七速DSG雙離合器自手排變速箱，同時具備VDM車輛動態管理系統，可有效的控制XDS主動式電子防滑差速器及 GTI專屬前軸電子液壓式限滑差速器VAQ，以調整最佳的內外輪差，結合全面標配的DCC主動式底盤控制系統，讓懸吊阻尼更快速地調整最佳設定，每秒偵測及調整阻尼硬度可達 200 次，讓過彎轉向精準及速度大幅提升，提升動態駕駛表現。
外觀上，The Golf GTI經典駕馭版搭載GTI專屬外觀空力套件含徽飾、GTI專屬X型前霧燈加上輕量化18吋Richmond鋁合金輪圈，搭配GTI專屬高性能卡鉗和紅色烤漆塗裝，車室部分則重新回歸GTI專屬經典格紋跑車座椅，質感再升級，透過革命性Innovision Cockpit 智能科技數位化座艙，搭載GTI專屬Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 10吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、Touch Slider 數位觸控列、GTI專屬三幅式運動化真皮多功能觸控方向盤，中央電子線傳排檔桿則搭配全面升級的大面積高光澤鋼琴烤漆飾板，不但提供兼具高科技及現代感的操控體驗，更散發濃厚經典魅力。
為呈現全然戰鬥氣息，台灣福斯汽車今日特別展示限量100組的「GTI專屬運動套件」，結合擁有76年歷史的德國著名售後強化專家Oettinger，包含三件式Oettinger運動風格套件、德國原廠19吋雙輻旋壓輕量化輪圈與倍耐力P zero高性能胎，將帶給The Golf GTI 經典駕馭版車主極具侵略感的操駕跑格。歡迎消費者步入全台展示中心，親臨備感尊榮的頂級服務與德系汽車工藝。
Volkswagen 福斯汽車新店展示中心
- 地址：231新北市新店區中興路三段13號
- 展示中心專線：02-8919-9699
- 展示中心營運時間：周一至周日（8:30 至21:00）