無罩女強行搭板南線！狂嗆「奴隸才戴口罩」 北捷將開罰
新冠疫情延燒2年多，民眾外出戴口罩已成為習慣，但是仍不時傳出有民眾不願配合防疫規定，今（13）日下午台北市一名女子未戴口罩搭乘北捷板南線，其他乘客見狀上前勸阻，不過該女子並不領情，還口出狂言嗆聲「疫情是假的」、「奴隸才要戴口罩」等語，最終在忠孝復興站被警方拖下車；台北捷運公司表示，該旅客確定違反《傳染病防治法》將依法裁處新台幣3000元至1.5萬元罰鍰。
捷運公司晚間表示，今天下午2時55分有一名女性旅客未戴口罩從板南線市政府站進站，車站人員勸導後仍不願配合戴口罩，並強行上車，立即通報行控及捷警，於忠孝復興站由捷警協助將旅客帶下車，後續轄區警方到站協助，取得旅客身分資料後旅客離站。
捷運公司指出，由於該旅客行為已違反《傳染病防治法》，後續由捷運公司開立「台北捷運公司調查紀錄表」移送北市府交通局，依法裁處新台幣3000至1.5萬元罰鍰，呼籲旅客搭乘捷運務必全程配戴口罩，維護自身及其他旅客健康安全。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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