男友花萬元高價標「林襄NFT」！她氣瘋：只送我3千保養品

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原PO和男友為此大吵一架，「我都生氣了，他還是不死心要買，還想要標到最高價去當人家的一日男友，照我看來就是探班工具人行程而已」，反觀原PO生日時，男友只願意花3000元在她身上，讓她很不是滋味，「現在卻心甘情願花幾萬塊去當一個不認識網美的工具人，還大言不慚覺得花自己的錢有什麼錯，說我不可理喻，想問問大家，有問題的真的是我嗎」？
貼文一出，有網友認為原PO男友沒有錯，可以把這個行為當成一種投資，「NFT漲價可以賣掉，送妳的禮物漲價可以賣嗎」、「你可以把NFT當作是投資」、「我覺得買林襄值得」、「男友花自己的錢怎麼了嗎」、「他的錢乾妳什麼事…」、「很明顯就是妳的問題，嫉妒我們襄，能當襄的一日男友是你各位的榮幸，但終生男友，只有我」、「不是吧，林襄的NFT一定要買一下的啊」。
但也有人認為，「蛤可是我覺得我男友這樣我也不行，但是我是不會反對男友看網美的，只是不喜歡這樣的行為。我覺得沒有對或錯啦，畢竟每個人都有不喜歡跟不能接受的事情，像我跟原PO就是比較屬於不能接受的，我覺得受不了就換一個吧，畢竟都會覺得不舒服了，是我就換一個，這樣對雙方都好」、「都沒有對錯，價值觀差這麼多，早點分一分吧」、「其實我也無法接受男友花這個錢」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。