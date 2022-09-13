離職被提告！補習班控女員工日裝5瓶水回家 求償2.5萬
高雄某補習班一名蔡姓女員工，在離職後遭楊姓業者控告其在任職期間，都會自備5瓶600毫升的寶特瓶，將補習班內的水私裝回家喝，以每瓶水20元指控「竊水」價值為2萬4900元涉及竊盜罪，對此，檢方以罪證不足不起訴，業者又再訴諸民事求償2萬4900元，高雄地院一、二審均認為被告裝水1年多，業者未制止外也未明令員工不得裝水回家，最後判蔡姓女員工不需賠償。
根據判決書，被告蔡女自2019年10月起任職於該補習班，但中間因資遣問題與楊姓業者發生勞資糾紛，雙方在勞工局調解不成鬧上法院，最後以4萬3000元和解，但業者不服氣，指控蔡女在任職期間，每日從補習班飲水機，裝走5瓶600毫升的寶特瓶的飲用水回家，並以每瓶市價20元去計算，推估竊取了價值2萬4900元的飲用水而提告「竊盜罪」。
檢方受理後，認為蔡女該行為長達1年，業者早應制止，另也因未能證明天天裝水，最後以罪證不足不起訴；民事訴訟部分，高雄簡易庭審理時，蔡女則稱有經主管同意，且並非天天裝，而是1週約裝1、2次，每次約裝2至3瓶，高雄地院法官也根據其他員工所證，確認被告有從補習班裝水回家飲用，但業者卻從未制止，一、二審都敗訴，確定蔡女不需賠償楊男任何水費或賠償金。（編輯：林莞茜）