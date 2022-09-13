COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

往商用車氫能化邁進 博世正試行燃料電池廂型貨車

▲ 往商用車氫能化邁進 博世正試行燃料電池廂型貨車
▲ 往商用車氫能化邁進 博世正試行燃料電池廂型貨車

2GameSome - 有車賞

2022-09-13 19:25:01

廂型貨車能將貨物快速送達目的地，若車輛動力系統本身能達 成零碳排，就更加理想。然而，行駛里程越長、車輛越重，電池電力驅動可能難以 負荷，此時燃料電池恰巧可發揮其優勢。博世已經為兩輛廂型貨車配備此科技，並 在道路上進行測試。 博世董事會成員暨交通解決方案事業群主席 Markus Heyn 博 士表示:「燃料電池的長續航力、快速加氫特點，將使長程運輸更符合經濟效益。 博世正透過兩輛燃料電池廂型貨車，拓展燃料電池系統的專業，證明燃料電池也能 作為輕型商用車的驅動解決方案。」博世集團旗下的 Bosch Engineering GmbH 與 ABT eLine GmbH 合作，共同設計、改造車輛，並將於今年 9 月 20 日起在德國 漢諾威舉辦的的 IAA 國際交通展中，提供參觀者體驗博世燃料電池科技。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大量使用博世零組件

於此測試車上，開發人員在燃料電池系統中所使用的零組件幾乎皆為博世自家所生 產的燃料電池組，包括電堆、陽極供應模塊(包括氫氣噴射器和再循環鼓風機)、 電子控制元件、電動空氣壓縮機和儲氫系統零組件，以及大量感測器。本次使用的 兩輛測試車為純電動商用貨車，將外圍設備在內的電池以燃料電池、超過 10 公斤 氫氣的五個儲氫罐，以及一個較小的鋰離子電池取代。博世動力系統解決方案事業 部總裁 Uwe Gackstatter 博士說:「在有限的安裝空間內裝設燃料電池零組件是一 大挑戰。」合作夥伴 ABT eLine 負責改造冷卻系統、車輛控制系統和電力系統; 博世則著手設計燃料電池系統，並整合儲氫系統，開發相應的控制系統。在通過相 關測試後，測試車已獲得官方用路許可。

此測試提供重要的洞見:即使滿載的測試車，最高也可行駛 540 公里，並可在 6 分鐘內完成加氫。因此，對於車隊營運商而言，其貨車白天行駛里程通常較長，並在晚上回到維護和儲能設施所在處。因此，燃料電池將可成為未來電池電力驅動之 外的另一個好選擇。

燃料電池及氫能已為下一步做好準備

博世第一批燃料電池零組件已開始量產，但這僅是開端。Gackstatter 說:「我們 需要盡可能累積真實駕駛操作數據，以進一步開發系統。」透過雲端連網，兩輛測 試車可以將其數據實時傳送到開發人員的電腦中，補充測試機台的數據。憑藉此專 業，博世可以更快速為客戶提供經過試驗的零組件，並提供系統設計方面的全方位 支援。

然而，燃料科技的取得仍待突破。Gackstatter 提出警示:「產業和政策面皆須共 同努力以消除氫能科技的障礙。」例如，儲氫基礎設施的開發和大量生產綠色氫氣 仍需共同解決的課題。

98 萬元起按雙車型規劃，Suzuki Taiwan 發表 S-Cross

Volkswagen 新店展示中心開幕 23 年式 Golf GTI 經典駕馭版同步亮相

Volkswagen再拓雙北版圖，新店展示中心盛大開幕，Golf GTI 經典駕馭版首度亮相

續航力40英里，新創太陽能車Aptera Gamma預計2023年投產

我是廣告 請繼續往下閱讀