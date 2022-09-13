▲ 往商用車氫能化邁進 博世正試行燃料電池廂型貨車

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於此測試車上，開發人員在燃料電池系統中所使用的零組件幾乎皆為博世自家所生 產的燃料電池組，包括電堆、陽極供應模塊(包括氫氣噴射器和再循環鼓風機)、 電子控制元件、電動空氣壓縮機和儲氫系統零組件，以及大量感測器。本次使用的 兩輛測試車為純電動商用貨車，將外圍設備在內的電池以燃料電池、超過 10 公斤 氫氣的五個儲氫罐，以及一個較小的鋰離子電池取代。博世動力系統解決方案事業 部總裁 Uwe Gackstatter 博士說:「在有限的安裝空間內裝設燃料電池零組件是一 大挑戰。」合作夥伴 ABT eLine 負責改造冷卻系統、車輛控制系統和電力系統; 博世則著手設計燃料電池系統，並整合儲氫系統，開發相應的控制系統。在通過相 關測試後，測試車已獲得官方用路許可。
此測試提供重要的洞見:即使滿載的測試車，最高也可行駛 540 公里，並可在 6 分鐘內完成加氫。因此，對於車隊營運商而言，其貨車白天行駛里程通常較長，並在晚上回到維護和儲能設施所在處。因此，燃料電池將可成為未來電池電力驅動之 外的另一個好選擇。
燃料電池及氫能已為下一步做好準備
博世第一批燃料電池零組件已開始量產，但這僅是開端。Gackstatter 說:「我們 需要盡可能累積真實駕駛操作數據，以進一步開發系統。」透過雲端連網，兩輛測 試車可以將其數據實時傳送到開發人員的電腦中，補充測試機台的數據。憑藉此專 業，博世可以更快速為客戶提供經過試驗的零組件，並提供系統設計方面的全方位 支援。
然而，燃料科技的取得仍待突破。Gackstatter 提出警示:「產業和政策面皆須共 同努力以消除氫能科技的障礙。」例如，儲氫基礎設施的開發和大量生產綠色氫氣 仍需共同解決的課題。