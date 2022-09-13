▲ 98 萬元起按雙車型規劃，Suzuki Taiwan 發表 S-Cross

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ALL NEW S-CROSS 大膽自信的外型設計，彰顯 SUV 的強悍個性。鋼琴烤漆風格化水箱護罩，結合序列式鑽形 LED 頭燈，將優雅與剛強完美結合，動靜之間征服眾人目光。步入車室，享受如家般的舒適。全景式天窗引入寬敞明亮的自然氛圍，編織皮質座椅的細緻品味，以及可調整椅背角度後座椅的人因設計。容量達 440L 的寬敞行李廂，透過 6:4 分離式後座椅，輕鬆變化出最大 1230L 載物空間，裝入更多精彩生活。
以直覺操控一切 掌握360度嶄新視野
ALL NEW S-CROSS 配備 9吋多功能觸控螢幕，連結Apple CarPlay® 與 Android AutoTM 便能輕鬆整合手機內的導航系統與應用程式，語音撥打電話與傳收訊息。同時，ALL NEW S-CROSS 搭載360°環景影像輔助系統，以3D立體開放視圖與360度鳥瞰圖，協助駕駛人掌握車輛周遭環境。
輕油電智慧四驅 盡情馳騁心的渴望
ALL NEW S-CROSS 搭載 1.4 L BOOSTERJET 渦輪增壓引擎，輔以 48V 輕油電科技，不僅有效降低渦輪遲滯感，更催生 129.2ps 最大馬力與 23.9kgm 最大扭力的強悍動能，同時大幅提升燃油效能，造就 19.4km/L 的節能油耗。卓越動能之外，ALL NEW S-CROSS 兼具優異的越野性能。ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統讓駕駛人可依路況及喜好，在 AUTO、SPORT、 SNOW 、LOCK 四種模式自由選擇，享受更富野性的駕馭樂趣。
主被動安全科技 全面守護你與所愛
SUZUKI Safety Support 以完善安全科技，提供駕乘者全面守護。DSBS 雙感知器煞車輔助系統，於車距過近時適時提醒駕駛人，在必要時主動輔助煞車，降低意外發生可能。ACC 主動式車距巡航控制系統能主動偵測前方車距，同時自動調節全速域車速，降低長途駕駛的疲憊。此外，全車還配有 BSM 車側盲點偵測、LDWS 車道偏離警示、RCTA 後方車側警示、Weaving alert 駕駛疲勞警示、ESS 緊急煞車訊號警示、ESP® 電子穩定、EBD 電子煞車力道分配、HHC 斜坡起步輔助、BA 煞車輔助、ABS 防鎖死煞車、EPS 電動輔助轉向與7具 SRS 輔助氣囊等先進安全系統，為 ALL NEW S-CROSS 建構全方位科技防護。
移動臻於完美 即刻入主旗艦之作
ALL NEW S-CROSS，集設計與科技之大成的巔峰之作，9/17~9/18全省經銷商熱賣賞車活動，歡迎蒞臨賞車試乘，親身感受跨界全能的旗艦魅力。
- 2WD 車款: 980,000元
- ALLGRIP 車款: 1,140,000元