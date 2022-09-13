獨／《全明星》壯壯挨針尖叫57秒　想落跑遭郭泓志制伏

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身為金牌投手的黃隊領隊郭泓志，曾經開過多次刀，處理傷勢相當有經驗，他帶壯壯去打消炎止痛針，舒緩肌肉骨骼的疼痛症狀，還要打在左手虎口上，讓超怕打針的壯壯非常驚恐，在團員陪同下進入診間，醫師剛在消毒手部時，她已經忍不住驚聲尖叫，團員趕緊握住她的手，舒緩她的緊張，郭用手將她的頭別開，讓她別看，壯壯還是尖叫不斷，時間長達1分鐘，事後在IG秀出影片，讓粉絲相當心疼。
經紀人透露，「壯壯很怕打針，一度想奪門而出，好險郭哥力氣夠大，可以壓住她」，且獅子座的壯壯很有衝勁，現在幾乎一週訓練6天，白天練習、晚上還要去啦啦隊表演，甚至把桌球桌搬回家裡「夜練」，每天日夜操練，非常耗費體力，偶爾還要拍攝廣告或產品業配，經紀人都會盡量勸她好好休息，畢竟之後還有籃球表演，蠟燭多頭燒一定更辛苦。
不過，付出換來收穫，儘管比賽初期，成績不是太耀眼，但壯壯不僅游泳速度進步變快，各種球類活動都有大幅進步，因此獲得上場機會，鉛球擲出6.65公尺紀錄，她自豪地說：「從來沒有想到有一天我也能丟鉛球，生命就是這麼有趣對吧！運動就是件這麼迷人的事情。」感謝黃隊成員相信自己，給了她滿滿的勇氣，可以在賽場上繼續衝！