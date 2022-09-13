COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

獨／《全明星》壯壯挨針尖叫57秒　想落跑遭郭泓志制伏

▲壯壯左手大拇指受傷，在團員陪伴下去打針。（圖／壯壯IG）
▲壯壯左手大拇指受傷，在團員陪伴下去打針。（圖／壯壯IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-13 19:50:06

棒籃雙棲的啦啦隊應援隊長壯壯（沈立心），今年出道10週年，螢光幕前曝光量大增，不僅推出寫真書《壯見蜜桃》和單曲《還有我》，更加入超人氣實境節目《全明星運動會4》，風光擔任黃隊隊長，擔當重任的她，誓言要幫隊員扛起所有流言蜚語，全力投入練習中，結果左手大拇指關節積水，竟無法動彈，只好找領隊郭泓志求救，去診所打消炎止痛針舒緩肌肉，超怕痛的她瘋狂尖叫近1分鐘，畫面超震撼！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲壯壯不斷苦練，投擲鉛球有不錯成績。（圖／壯壯IG）
▲壯壯不斷苦練，投擲鉛球有不錯成績。（圖／壯壯IG）
▲壯壯比賽苦練，手腳上都是瘀青。（圖／壯壯IG）
▲壯壯比賽苦練，手腳上都是瘀青。（圖／壯壯IG）
▲壯壯認真練習，身材越來越瘦。（圖／壯壯IG）
▲壯壯認真練習，身材越來越瘦。（圖／壯壯IG） 
▲壯壯左手大拇指受傷，無法正常活動。（圖／壯壯提供）
▲壯壯左手大拇指受傷，無法正常活動。（圖／壯壯提供）
壯壯為節目全力以赴，不僅練到全身瘀青，原本是左撇子的她，為了球賽努力練習右手投擲，現在左右手開攻都可以，結果練習過度，左手大拇指關節積水、無法彎曲，五指無法撐開，甚至不能比出勝利手勢，平日練習和上場比賽都將手指包紮起來，才能滿足賽事所需。

身為金牌投手的黃隊領隊郭泓志，曾經開過多次刀，處理傷勢相當有經驗，他帶壯壯去打消炎止痛針，舒緩肌肉骨骼的疼痛症狀，還要打在左手虎口上，讓超怕打針的壯壯非常驚恐，在團員陪同下進入診間，醫師剛在消毒手部時，她已經忍不住驚聲尖叫，團員趕緊握住她的手，舒緩她的緊張，郭用手將她的頭別開，讓她別看，壯壯還是尖叫不斷，時間長達1分鐘，事後在IG秀出影片，讓粉絲相當心疼。

▲壯壯打消炎止痛針，舒緩左手疼痛。（圖／壯壯IG）
▲壯壯打消炎止痛針，舒緩左手疼痛。（圖／壯壯提供）
▲郭泓志把壯壯的臉別開，讓她不要看打針的樣子。（圖／壯壯IG）
▲郭泓志把壯壯的臉別開，讓她不要看打針的樣子。（圖／壯壯IG）
經紀人透露，「壯壯很怕打針，一度想奪門而出，好險郭哥力氣夠大，可以壓住她」，且獅子座的壯壯很有衝勁，現在幾乎一週訓練6天，白天練習、晚上還要去啦啦隊表演，甚至把桌球桌搬回家裡「夜練」，每天日夜操練，非常耗費體力，偶爾還要拍攝廣告或產品業配，經紀人都會盡量勸她好好休息，畢竟之後還有籃球表演，蠟燭多頭燒一定更辛苦。

不過，付出換來收穫，儘管比賽初期，成績不是太耀眼，但壯壯不僅游泳速度進步變快，各種球類活動都有大幅進步，因此獲得上場機會，鉛球擲出6.65公尺紀錄，她自豪地說：「從來沒有想到有一天我也能丟鉛球，生命就是這麼有趣對吧！運動就是件這麼迷人的事情。」感謝黃隊成員相信自己，給了她滿滿的勇氣，可以在賽場上繼續衝！

壯壯榮登《全明星》首位女隊長！為奪冠把「這個」搬進家

《全明星》壯壯壓力爆表！膝蓋開刀3次　女隊長哭濕枕頭

最美校花臨盆前染疫！祖孫3代都中鏢　靠爸爸雞湯進補

林襄烤肉露半球被酸「塑膠遇熱危險」！鬆口揭真相：假的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀