法官登山失聯3日！妻還原經過 回程「晴轉大霧」才迷路
曾辦過鄭捷殺人案的台北地方法院家事庭法官陳伯均，前（11）日與家人到台中市和平區的池有山登山，回程迷路，失聯至今，搜救隊13日找到陳伯均的背包、鞋子、帽子等物品，目前持續搜救中；陳妻目前入住武陵山莊等候消息，她表示，本次登山經過事前規劃與申請，出發當天天氣晴朗，怎料下山因天氣變化大又碰上濃霧，才會迷路。
警消獲報陳伯均失縱後，展開大力搜索，昨天已在山路下方河谷，發現陳伯均遺留的2支登山杖，今天再度搜索，又找到陳伯均的鞋、帽與衣物，但仍沒找到陳伯均本人。
陳伯均和家人原本預計在中秋節連假第2天入山，但因登山人數限制，延後1天啟程；陳妻表示，此次的登山，事前經過規劃與申請，也考量出發當天的天氣、颱風動態、妻兒的腳程等等，在11日凌晨3點30分出發，預計當天中午12點、1點左右即可下山。
陳妻指出，一家人下山時遇到岔路，陳伯均詢問過山友應走哪條路線，最後決定「守法」走登山前陳報的特定路線，只是沒想到到了距離出口3.5公里處三叉營地，天氣驟變，陳伯均因此叮嚀妻兒留在原地，自己先行探路，還囑咐如果30分鐘後沒看到他回來就報警求助，目前警消仍全力搜索中。（編輯：孫唯容）