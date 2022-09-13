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英國女王「只帶2件珠寶」陪葬　棺木裝飾卻花數百萬英鎊

▲英國女王伊莉莎白二世國葬於19日舉行，王室專家透露女王陪葬品只會帶著2件意義非凡的珠寶。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世國葬於19日舉行，王室專家透露女王陪葬品只會帶著2件意義非凡的珠寶。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-13 19:54:092022-09-13 20:11:23

英國女王伊莉莎白二世辭世後，外界對於其私人珠寶會如何分配議論紛紛，據外媒估計女王生前擁有價值約1.1億美元（近34億元新台幣）的珠寶裝飾，除了寫在遺囑上的珠寶外，王室專家預測女王只會帶著「兩件特別意義的珠寶」陪葬，但女王的棺木裝飾卻可能高達數百萬英鎊。

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英國王室將於9月19日舉辦女王國葬，屆時上百名各國元首與政要將會齊聚倫敦西敏寺哀悼。目前女王靈柩被送往聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral）供蘇格蘭民眾悼念，國王查爾斯三世與安妮長公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）也步行在靈車後方守靈，預計將於19日國葬後運回溫莎城堡，與伊莉莎白二世的父母、丈夫菲利普親王安眠長伴。

至於女王下葬會選擇甚麼珠寶陪伴，英國媒體《Metro》訪問天然鑽石協會（Natural Diamond Council）發言人萊文森（Lisa Levinson），這名王室專家透露，由於女王內心極其謙遜，她不可能「穿金戴銀」隨珠寶厚葬，最可能陪伴女王下葬的只有她樸素卻意義非凡的威爾斯金婚戒和一對珍珠耳環。

萊文森指出，威爾斯金婚戒是年輕時的威爾斯親王、女王丈夫菲利普親自參與設計的結晶，該枚戒指主體包含11顆天然鑽石，其中有一顆3克拉的圓形單鑽，白金戒體二邊則各鑲有5顆較小的鑽石，至於女王與親王兩人的訂婚戒指則可能送給唯一的女兒安妮長公主。

報導指出，女王的私人珠寶收藏有些是女王自行購買，有些是從家族成員手中繼承而來，總數超過300多件，包括98枚胸針、46條項鍊、34對耳環、50頂王冠、5枚吊墜、15枚戒指和14件手錶，其中屬於執政君主的英國王冠珠寶（British Crown Jewels）將會傳給國王查爾斯三世，供王后卡蜜拉使用，王室評論員羅姆（Josh Rom）亦表示王冠可能傳給女王最寵愛的孫媳、威爾斯王妃凱特。

相較於女王陪葬的簡單珠寶，女王靈柩棺木則異常貴重，不僅掛上皇家旗幟，上頭還放著女王僅在正式場合配戴的「帝國皇冠」，過去女王配戴帝國皇冠的場合只有加冕典禮和國會議會的開幕典禮，相當罕見。置於棺木上的皇冠是1937年重新製作而成的，一共使用了2868顆鑽石、269顆珍珠、17顆藍寶石、11顆祖母綠和4顆紅寶石。
 

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