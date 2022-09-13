英國女王「只帶2件珠寶」陪葬　棺木裝飾卻花數百萬英鎊

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於女王下葬會選擇甚麼珠寶陪伴，英國媒體《Metro》訪問天然鑽石協會（Natural Diamond Council）發言人萊文森（Lisa Levinson），這名王室專家透露，由於女王內心極其謙遜，她不可能「穿金戴銀」隨珠寶厚葬，最可能陪伴女王下葬的只有她樸素卻意義非凡的威爾斯金婚戒和一對珍珠耳環。
萊文森指出，威爾斯金婚戒是年輕時的威爾斯親王、女王丈夫菲利普親自參與設計的結晶，該枚戒指主體包含11顆天然鑽石，其中有一顆3克拉的圓形單鑽，白金戒體二邊則各鑲有5顆較小的鑽石，至於女王與親王兩人的訂婚戒指則可能送給唯一的女兒安妮長公主。
報導指出，女王的私人珠寶收藏有些是女王自行購買，有些是從家族成員手中繼承而來，總數超過300多件，包括98枚胸針、46條項鍊、34對耳環、50頂王冠、5枚吊墜、15枚戒指和14件手錶，其中屬於執政君主的英國王冠珠寶（British Crown Jewels）將會傳給國王查爾斯三世，供王后卡蜜拉使用，王室評論員羅姆（Josh Rom）亦表示王冠可能傳給女王最寵愛的孫媳、威爾斯王妃凱特。
相較於女王陪葬的簡單珠寶，女王靈柩棺木則異常貴重，不僅掛上皇家旗幟，上頭還放著女王僅在正式場合配戴的「帝國皇冠」，過去女王配戴帝國皇冠的場合只有加冕典禮和國會議會的開幕典禮，相當罕見。置於棺木上的皇冠是1937年重新製作而成的，一共使用了2868顆鑽石、269顆珍珠、17顆藍寶石、11顆祖母綠和4顆紅寶石。