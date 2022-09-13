劉詩詩飄仙氣！轉身「露大片雪背」 2萬人呼喊：老婆
35歲大陸女星劉詩詩，2015年嫁給吳奇隆後，育有3歲兒子「步步」，原本低調育兒的她，在影迷聲聲呼喚下，重新回歸演藝事業，開始接新戲、廣告。氣質絕佳的她，近期為知名飾品代言拍廣告，大方穿上露背裝，一大片白皙美背，毫無遮掩讓粉絲盡收眼底，視覺效果非常驚豔！2萬人按讚微博，還紛紛高喊老婆，要跟吳奇隆搶另一半！
劉詩詩的工作室在中秋佳節釋出一系列美照，她盤起一頭長髮，穿著藍色輕柔的雪紡紗禮服，舉起金色飾品，纖細的肩線流暢且優雅，一抹微笑就讓人沉醉無比，緩緩轉過身後，削肩設計的禮服讓背部全空，後面什麼都沒穿，美背一覽無遺，她微微抬起頭，流露氣質出眾，讓網友瞬間都被電到，粉絲直呼「根本仙女駕到」、「我的天仙下凡了！」、「是我老婆！我老婆的背天下第一」，也有影迷心疼她身材過於消瘦了。
不過，畫風一轉，劉詩詩推出新作品《一念關山》，換上古裝電視劇的裝扮，一身飄逸紅衣，英姿颯爽揮劍的模樣，根本帥氣十足，又被誇讚是「天選古裝人」，扮相獲得眾人讚賞。只是粉絲仍對她與男主角排名前後意見不一，紛紛向劇方反映，一定要讓劉詩詩獨占女一的排名，希望劉詩詩睽違2年再接新戲，能獲得更多重視。