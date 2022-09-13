全聯嘉朴店舉行捐贈儀式暨職場體驗 翁章梁頒發感謝狀

為激發弱勢民眾就業動機，增進民眾對企業門市的認識，嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會於今 (13) 日下午 在嘉義縣朴子市嘉朴店舉行「捐贈儀式暨職場體驗」活動，嘉義縣長翁章梁特頒發感謝狀感謝全聯慶祥慈善基金會，並由基金會呂芳妮社工組長代表接受。

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▲嘉義縣長翁章梁擔任收銀員直呼「原來當收銀員這麼多眉角」，現場笑聲不斷（圖／嘉義縣政府提供）

全聯慶祥慈善事業基金會連續 3 年捐贈「嘉義縣物資銀行」愛心物資，總價值逾新台幣 406 萬元。此次活動由翁章梁向全聯慶祥慈善基金會頒發感謝狀，會後舉辦職場體驗，邀請企業志工協助民眾完成體驗，包含結帳流程、貨物上架等工作環節，期望透過體驗活動點亮民眾就業動機，進而加入全聯完善的就業環境。

慶祥基金會社工組長呂芳妮說，全聯是物資的通路，物資是幫助社會的最佳選擇之一，過去全聯在公益路上不遺餘力，未來也將持續努力。也鼓勵民眾若有急難救助需求，可至全台任一門市進行急難救助金與愛心福利卡的申請，全聯將配置在地社工進行訪視，給予實質協助，陪伴民眾度過低潮。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成指出，今年向全聯基金會提案，以申請長者、幼兒的物資為主，捐贈物資品項為特殊營養品 300 箱、成人奶粉 696 罐、衛生紙 300 串、嬰兒紙尿褲 920 包，品項為營養品及嬰兒紙尿褲為最大量。加上近年受疫情影響，弱勢民眾求職不易，提案職場體驗，促成「全聯福利中心朴子嘉朴店」辦理門市體驗活動，增進民眾對全聯企業的認識，提供多元就業管道。

翁章梁表示，物資銀行已邁入第 10 年，累計服務達 23 萬 5,285 人次，提供弱勢民眾食品、民生用品等愛心資源，以維持基本生活品質及紓緩經濟壓力；感謝「全聯慶祥慈善事業基金會」資源挹注本縣，期待未來有更多的非營利組織、企業團體投入社會公益的行列，以企業之力推動善的循環。