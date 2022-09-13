全聯嘉朴店舉行捐贈儀式暨職場體驗 翁章梁頒發感謝狀

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慶祥基金會社工組長呂芳妮說，全聯是物資的通路，物資是幫助社會的最佳選擇之一，過去全聯在公益路上不遺餘力，未來也將持續努力。也鼓勵民眾若有急難救助需求，可至全台任一門市進行急難救助金與愛心福利卡的申請，全聯將配置在地社工進行訪視，給予實質協助，陪伴民眾度過低潮。
嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成指出，今年向全聯基金會提案，以申請長者、幼兒的物資為主，捐贈物資品項為特殊營養品300箱、成人奶粉696罐、衛生紙300串、嬰兒紙尿褲920包，品項為營養品及嬰兒紙尿褲為最大量。加上近年受疫情影響，弱勢民眾求職不易，提案職場體驗，促成「全聯福利中心朴子嘉朴店」辦理門市體驗活動，增進民眾對全聯企業的認識，提供多元就業管道。
翁章梁表示，物資銀行已邁入第10年，累計服務達23萬5,285人次，提供弱勢民眾食品、民生用品等愛心資源，以維持基本生活品質及紓緩經濟壓力；感謝「全聯慶祥慈善事業基金會」資源挹注本縣，期待未來有更多的非營利組織、企業團體投入社會公益的行列，以企業之力推動善的循環。
社會局長張翠瑤說，目前嘉義縣共設置4處物資銀行發放點(站)、11處愛心社區冰箱，並與10間友善店家合作，提供待用餐熟食服務，未來將依據各鄉鎮服務需求持續擴點，將愛心持續延伸，讓社會的善意送到有需求的弱勢朋友家中。