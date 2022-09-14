風調雨順！2颱風接力灌飽水庫 專家：用到明年春天都夠
回顧2022年的7、8月，台灣呈現雨量少、雨日少、颱風少的天氣特徵，這樣的情況在當時令不少人擔憂台灣在秋冬之後可能會進入枯水期，尤其是中南部地區情況可能更加顯著，想不到進入9月後，先是軒嵐諾在台灣東方產生詭異的滯留打轉路徑，中秋節過後又有梅花緩慢從東方經過，為台灣帶來不少降雨，尤其北部山區總計有近1000毫米的雨量，對此氣象專家、天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，受到這兩個颱風影響，無論是北部、中南部地區的水庫都因降雨達到「解渴」的效果，更直言：「今年底甚至明年春季，台灣都不會面臨缺水問題」。
彭啟明昨（13）日在臉書分享翡翠水庫2022年「日平均水位歷線圖」，圖中可見，翡翠水庫在9月初的水位低於歷年平均水位，大約只有150公尺出頭，但在經過軒嵐諾和梅花颱風的接力灌注下，截住目前為止，水位已經逼近170公尺，甚至超過了水庫上限，彭啟明也直呼水位變化「很戲劇性」。而實際觀察經濟部水利署資訊，被視為北部都會區用水命脈的翡翠水庫，在軒嵐諾發布海上、陸上警報期間（9/2~9/4），集水區降雨量共計390毫米，蓄水量百分比達78.75 %；梅花颱風發布海上警報期間（9/11~13）集水區降雨量共計 322.3毫米，蓄水量百分比高達96%，幾乎接近滿水。
彭啟明指出，今年至今雖然沒有颱風直接撲台，但整體來說算是「風調雨順」，軒嵐諾颱風跟梅花颱風「路過」帶來降雨為北部地區稍微解渴，總計為北部山區帶來近1000毫米的雨量，使得目前北台灣水庫大多都快到滿水位，再加上秋冬季東北風下來可能帶來雨量，基本上北台灣水情相當樂觀；就北部數據來看，脈翡翠水庫目前蓄水率96%，石門水庫99.3%、永和山水庫99%，明德水庫98%、新山水庫42.8%；鯉魚潭、寶山、寶山第二水庫皆逼近100%。
除了北部地區以外，彭啟明也針對中南部地區補充，雖然中南部沒有受到颱風太多的侵襲，但整體來說，「西南風」帶來的降雨很穩定，目前各水庫水情也很不錯。彭啟明強調：「整體來說，到今年底甚至明年春季，台灣都不會面臨缺水問題」。