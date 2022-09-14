9月壽星溫體牛火鍋有優惠 「這3天」生日湊6個整桌免費
又有一家火鍋新開店，溫體牛創意火鍋「牛本色」進駐台北市大安區，主打三種獨家研發老火湯頭，與產地直送、三款不同部位的溫體牛肉，以及各式創意料理可嚐鮮。開幕於9/15前，還推出四重優惠寵愛9月壽星！只要是9月壽星吃鍋都有優惠，湊齊6位最高可享6折；9/13、9/14、9/15「這3天生日」湊齊6位直接整桌免費；還有虎牌啤酒喝到飽、岩燒牛舌免費送，快來看看怎麼一起划算吃好康。
「牛本色」溫體牛創意火鍋，分別以採用十五種藥材熬煮的藥膳鍋、使用牛骨搭配鮮蔬果熬製的竹笙牛骨鍋和厚白牛骨湯，主打三種獨家研發老火湯頭。尤其每天慢火精燉六小時以上的厚白牛骨湯，將所有的牛骨精華熬進湯裡，醇香不油膩。還可以鴛鴦鍋形式，一次品嚐兩種湯底。
一入座便先送上第一碗湯暖胃，在碗底鋪上生牛肉與牛精球，以高溫熱湯沖下，將牛肉從暖紅化為透著淡粉的鮮嫩熟度，並為湯頭增添豐潤油脂，不只暖胃也開胃。由產地直送的肉質結實小里肌，取自牛腹、油花如扇面分佈的扇子肉，以及油花分布均勻並以手工剔除筋膜的橫隔膜，有機會一次嚐到三款不同部位的溫體牛肉，每日限量。搭配爽脆牛胸、濃郁牛骨隨，及更限量難以取得的牛心、牛肝等食材，一飽口福。
除了溫體牛火鍋，「牛本色」主廚更研發各種創意料理，由溫體牛製作的松露牛毬壽司或是酥炸牛肉球；還有店長推薦以小火燉煮的牛肉搭配上花生粉製成的「牛香小刈包」令人食指大動。
開幕期間至9/15前，祭出四重優惠寵客。凡用餐民眾，有1位9月壽星，即享9折優惠；3位9月壽星，即享8折優惠；6位9月壽星，即享6折優惠。只要於9/13、9/14、9/15「這3天生日」湊齊6位當日壽星用餐，直接整桌免費。凡消費可享20:30－24:00虎牌啤酒喝到飽。9/16～9/30，2人以上同行、半數打卡分享即送「牛香小刈包」乙份，4人以上同行、半數打卡分享即送「岩燒牛舌」乙份。