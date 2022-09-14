賭你沒吃過5樣？全台「特殊食物」賓果：把台南人當塑膠
台灣美食小吃何其多，特殊食物也不少，旅遊體驗平台KKday在粉專發起挑戰，貼出一張「特殊食物表」，收集全台24種特殊食物，向各位吃貨發起挑戰，貼文指出「我就不信有人能吃超過5樣」，立刻吸引不少網友跳出來玩賓果。雖然特殊食物大多有地域限制，不過美食之都台南就集結至少5樣特殊食物，讓網友笑說：「把台南人當塑膠嗎」，還有人認為挑戰毫無難度，「應該是不可能低於5樣」，甚至有人吃過超過20樣，不過確實有人是幾乎都沒吃過。
KKday在粉專發起挑戰，公布全台24種特殊食物，和網友互動「賭你不可能吃超過5樣」，食物賓果表立刻引發熱烈迴響。24種特殊食物包括阿婆水、米干、大麵羹、蛋飯、糯米炸、豬頭飯、卜肉、仙人掌冰、鯊魚炸粿、水潤餅、九層粿、吉拿富、米粿、麻芛、牛汶水、風茹茶、糕渣、水煙腸、白醋涼麵、阿粨、鼎邊趖、碗豆粉、老酒麵線、地骨露。
「特殊食物」賓果表格引起熱烈迴響，網友爭相分享自己吃過哪幾樣食物，幾乎一般人都輕鬆達到挑戰，甚至有人吃過10樣、20樣以上，還有人點出美食之都台南能吃到好幾樣，像是鴨母寮市場的阿婆水、水仙宮和保安市場的九層粿、鹽水市場的豬頭飯、安平市場的鼎邊趖、國華街的米粿，連澎湖仙人掌冰都能在武聖夜市吃到，笑說「把台南人當塑膠嗎？如果沒吃過，就只是單純不想吃而已」。
不過確實有幾乎沒吃過的人，或是吃過卻不知其名，眾人熱烈討論：「白醋涼麵就是嘉義涼麵」、「宜蘭餐廳很常有糕渣，吃過不自知」。表格中的特殊美食幾乎是各地特色小吃，阿婆水是南部的古早味飲料，米干是桃園美食代表之一，大麵羹是台中經典小吃、蛋飯是把醬油炒蛋直接鋪在白飯上的雲林美食，至於仙人掌冰是到澎湖玩必吃，名稱相當特殊的吉拿富，則是排灣族特製的小吃。