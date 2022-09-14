全家變充電站！機車電池交換、汽車快充：還可租行動電源
響應9月16日國際臭氧層保護日，降低空汙對環境造成的影響，全家積極部署24H充電生活圈。將門市打造成機車電池交換站，預計年底擴展據點達200店。而首間適用台灣各大品牌CCS電動車的汽車快充站，將於苗栗「頭份田寮店」上線，預計明年上半年拓展至20間；並搶先在彰化田尾推出首間E-bike電動自行車租用測試店。如果手機在外沒電了也別慌，目前平均每3間全家就有1間可租借行動電源。
近年超商業者積極發展永續、綠色消費，全家特地佈建充電站，在全台超過1300間門市導入共享行動電源借用站，等於平均每3間全家就有1間可租借行動電源，密度居超商之冠，就算外出忘了帶行動電源，也不怕手機電量不足。除了照顧低頭族，全家宣布今年Q4將領先各大超商，搶先在彰化田尾推出首間E-bike電動自行車租用測試店，提供低碳移動新選擇。
近年電動車使用者逐漸增加，台灣預計18年後（2040年）禁售燃油車，看準充電營運商機，全家預計年底前佈建5處電動車快充站，明年上半年全台將拓展至20店。考量苗栗是全台電動車充電樁相對稀少的地點，因此這次和特爾電力合作的首站快充站將落腳苗栗「頭份田寮店」，配置一樁二槍，包括CCS1 與 CCS2 各一支充電槍，適用台灣各大品牌CCS電動車，並使用100kW充電樁，充電10分鐘即可增加100公里行駛里程，等於充電10分鐘，車輛動能就能從苗栗頭份開到台北101。
此外，全家也擴大與Gogoro Network合作，提供電動機車電池交換服務。根據統計，2021年Gogoro Network 帶來420萬人次集客效果，服務上線至今，累計減碳成效約等同101座大安森林公園的吸碳量。全家預計至今年底前，全台將達200店設置GoStation，遍及北中南東。