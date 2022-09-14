海外旅遊解封可期　選對信用卡快速累積哩程省荷包

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至於航空哩程信用卡的回饋有哪幾種？大致可分為航空聯名卡、哩程信用卡、點數信用卡，其中航空聯名卡即是與特定航空公司合作，刷卡直接累積特定航空的哩程，目前包括國泰世華、台新、中信、美國運通、新光銀行等都有與航空公司合作推出聯名卡；哩程信用卡則是累積「通用哩程」，可兌換各家航空公司機票，比較彈性、少有期限問題，目前包括星展、花旗、滙豐銀行都有發行哩程卡；點數信用卡則是累積紅利點數，以紅利點數轉換成哩程。
不過，該怎麼兌換哩程？要到信用卡的銀行官網進行兌換，而且每一家銀行兌換門檻不同，合作的航空公司也不一，要先到該卡銀行官網查詢，而哩程信用卡通常都有年費，有少數銀行提供首年免年費或級別最低的哩程卡免年費。
由於疫情關係國內、外邊境原先都封鎖，直到今年以來疫情逐漸趨緩，國外相繼開放邊境，台灣也逐步解封，甚至今年底前國內也有望看到邊境完全解封，很久沒出國的民眾，甚至已開始研究出國行程，找飯店訂機票，銀行也已看到邊境解封的旅遊商機，近來相繼推出旅遊聯名卡或將航空哩程卡重新包裝祭出更多禮遇優惠，讓持卡人可以加速累計哩程，更快速達到兌換機票、飯店住宿的門檻。
滙豐銀行就提前布局，旅人卡3種級別卡面全新包裝，而且相較市場上免年費的哩程卡，通常每刷25元到30元才能換到1哩，滙豐旅人輕旅卡主打國內、外消費每20元就可換到1哩、御璽卡國內每18元、國外每15元兌換1哩、無限卡則是國內每18元、國外每10元兌換1哩，甚至年底在全球航空官購買機票，除原卡片國內、外積分回饋之外，旅人卡全卡另限量登錄筆筆再享5元1哩，旅遊積分更可自由兌換80家以上航空機票（含廉航）及3大飯店集團（上萬間飯店）點數，而且相較航空公司哩程效期3年，滙豐良人卡給享雙倍哩程效期，即滙豐銀行3年使用效期到，可轉至航空公司再享3年效期，使用彈性超乎預期，
另外，滙豐對於新戶核卡後30天內刷卡消費達各卡別門檻 ，旅遊積分最高可獲得8000哩回饋，另登錄限量加碼首刷禮，滿50萬最優享2張日本或韓國經濟艙單點來回免費機票兌換券，滿30送1張機票，滿10萬額外送1萬哩程。
滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘舉例，如果小飛規劃出國旅遊，申辦旅人御璽卡，年底前買好機票、訂房住宿，加上當地旅遊支出，合計刷卡10萬元，總計可以獲得首刷禮3000哩程，加碼首刷滿10萬送1萬哩程，官網機票每5元送1哩的最高回饋上限5000哩程、一般消費累計6666哩程，合計可以拿到2萬4666哩程，如果用亞洲萬里通兌換，可以用2萬哩程換到台北東京來回機票1張。
Money101也建議民眾若想要透過信用卡累積航空哩程，應先考量3件事，第一、了解自己的飛行計畫屬於哪個航空聯盟；第二、了解兌換機票所需的哩程數；第三、換算每哩取得成本，越低越好，消費者可鎖定預計兌換的機票，擬好集哩策略，才能聰明消費。