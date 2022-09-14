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海外旅遊陸續開放　專家建議用3險為染疫突發狀況增保障

▲海外自由行陸續開放，想要玩得安心醫療險不能少，專家提醒善用「三險」為海外染疫突發狀況增添保障。（圖／磊山保經提供）
▲海外自由行陸續開放，想要玩得安心醫療險不能少，專家提醒善用「三險」為海外染疫突發狀況增添保障。（圖／磊山保經提供）

記者顏真真／台北報導

2022-09-14 13:13:562022-09-14 13:14:02

隨著台灣逐步放寬防疫條件以回正常生活，除了國內航空公司看好下半年運量將大幅成長並陸續恢復國際航線與航班，旅遊業者也積極準備迎接這場出國「報復性旅遊」商機，其中攸關出國旅客的「旅遊平安險」也於9月起配合金管會政策，陸續重新調整新版上架．在這即將開放國門能夠出國旅遊之際，專家提醒民眾出國旅遊需考量海外染疫風險，建議民眾納入醫療險、旅平險、全民健康保險等3險，才能在碰到突發狀況獲得最佳保障。

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在各國邊境陸續鬆綁管制措施，許多國外自由行也陸續開放，但團體旅遊目前尚未獲核准開放，磊山保險經紀人公司今年在員工獎勵旅遊上別出心裁，包下星宇航空班機，搭載上百名績優業務同仁，飛行至日本上空進行航空微旅行體驗。磊山保經業務總經理林世德表示，在年初進行獎勵旅遊規劃時，就進行了兩套規劃，一是台灣已恢復團體出國，就會帶著同仁前往日本旅行，二是尚未恢復，那就讓久未出國的夥伴們，感受疫情之下獨有的微旅行體驗，為人生的自傳增添不同記憶點。

不過，面對國際間已陸續開放觀光大門，新冠疫情在國際間依舊存在較大風險變數，林世德也建議國人在出國前，要先做好「3險」準備，包括醫療險額度確認、添購海外旅平險及了解全民健康保險海外醫療申請必備文件。

▲磊山保經總經理林世德。（圖／記者顏真真攝）
▲面對國際間已陸續開放觀光大門，磊山保經總經理林世德建議。出國前要先做好「3險」準備。（圖／記者顏真真攝）
林世德提醒，出發前一定先來了解自身的醫療險是否足夠，若需要加強保障，最慢出發前30天要完成投保，而非開始投保，避免保險公司進行體況調查需要額外時間，耽誤整體權益。同時，也建議攜帶英文版醫療保險證明一併帶出國，因為如果用到海外醫療，當地外國醫師也能看到的保險內容，比較能精準開立符合實際就醫狀況和保險申請條件的醫師證明。

此外，民眾針對自身所購買保險評估後，若仍希望加添保證，可再規劃海外旅平險，而9月起各家保險公司將陸續推出新版旅平險，其中「海外突發疾病險」將視各家商品費率進行增減，民眾在購買時應先詳閱條款，確認所購買的商品是否符合自己所需。

若出國期間如果發生不可預期的緊急傷病，須立即在國外院所就醫者，可在門、急診治療當日或出院之日起6個月內，檢附相關文件申請核退醫療費用，核退標準則依全民健康保險給付規定核實支付，惟訂有上限，以支付國內特約醫院及診所平均費用為最高之上限額，並每季公告於健保署網站。

至於檢附的相關文件，包括全民健康保險自墊醫療費用核退申請書部分，醫療費用收據正本及費用明細，如為中、英文以外之文件時，應檢附中文翻譯，還有診斷書或證明文件，如為中、英文以外之文件時，應檢附中文翻譯（住院案件者:另檢附出院病歷摘要），還有當次出入境證明文件影本或服務機關出具的證明。

若是在大陸地區住院5日以上的核退申請案件的診斷書及醫療費用收據正本，需先至大陸地區公證處辦理公證，再持公證書正本向財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。

林世德強調，在經過兩年多以來疫情的發展變化，未來國人要出國旅遊所加價附約的旅平險，將會是後疫情時代國人出國的保險標配．面對後疫情時代，即使病毒不斷的變化，相信只要配合個人與居家衛生、社交互動以及政府防疫等各方面政策，將能共同迎接新生活模式。

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