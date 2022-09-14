海外旅遊陸續開放　專家建議用3險為染疫突發狀況增保障

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不過，面對國際間已陸續開放觀光大門，新冠疫情在國際間依舊存在較大風險變數，林世德也建議國人在出國前，要先做好「3險」準備，包括醫療險額度確認、添購海外旅平險及了解全民健康保險海外醫療申請必備文件。
林世德提醒，出發前一定先來了解自身的醫療險是否足夠，若需要加強保障，最慢出發前30天要完成投保，而非開始投保，避免保險公司進行體況調查需要額外時間，耽誤整體權益。同時，也建議攜帶英文版醫療保險證明一併帶出國，因為如果用到海外醫療，當地外國醫師也能看到的保險內容，比較能精準開立符合實際就醫狀況和保險申請條件的醫師證明。
此外，民眾針對自身所購買保險評估後，若仍希望加添保證，可再規劃海外旅平險，而9月起各家保險公司將陸續推出新版旅平險，其中「海外突發疾病險」將視各家商品費率進行增減，民眾在購買時應先詳閱條款，確認所購買的商品是否符合自己所需。
若出國期間如果發生不可預期的緊急傷病，須立即在國外院所就醫者，可在門、急診治療當日或出院之日起6個月內，檢附相關文件申請核退醫療費用，核退標準則依全民健康保險給付規定核實支付，惟訂有上限，以支付國內特約醫院及診所平均費用為最高之上限額，並每季公告於健保署網站。
至於檢附的相關文件，包括全民健康保險自墊醫療費用核退申請書部分，醫療費用收據正本及費用明細，如為中、英文以外之文件時，應檢附中文翻譯，還有診斷書或證明文件，如為中、英文以外之文件時，應檢附中文翻譯（住院案件者:另檢附出院病歷摘要），還有當次出入境證明文件影本或服務機關出具的證明。
若是在大陸地區住院5日以上的核退申請案件的診斷書及醫療費用收據正本，需先至大陸地區公證處辦理公證，再持公證書正本向財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。
林世德強調，在經過兩年多以來疫情的發展變化，未來國人要出國旅遊所加價附約的旅平險，將會是後疫情時代國人出國的保險標配．面對後疫情時代，即使病毒不斷的變化，相信只要配合個人與居家衛生、社交互動以及政府防疫等各方面政策，將能共同迎接新生活模式。