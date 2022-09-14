美通膨引發暴力升息恐慌 新台幣重貶1.98角收31.088元
美國公布8月消費者物價指數（CPI）年增率仍達8.3%，市場預期美國聯準會（Fed）不僅下周例會將再升息3碼，甚至還出現升息4碼的聲音，美股嚇趴，美元指數創逾2年最大單日漲幅，非美貨幣跳水，台北股、匯市也同步雙殺，新台幣兌美元今（14）日更一舉貶破31元整數關卡，終場收在31.088元、重貶1.98角，也創3年來收盤新低價，台北外匯公司交易量11.66億美元。
美國最新通膨數據高出市場預期，加深市場對美國9月升息3碼更為肯定，甚至市場還出現升息4碼的預期，也衝擊美股道瓊工業指數終場狂瀉將近1300點，以科技股為主的那斯達克指數跌幅超過5%。亞股主要指數亦紛紛下挫，日經指數下跌2.67%，香港恆生指數下跌2.50%，韓股則下跌1.48%。台股今日也一度重挫逾300點，午盤過後跌幅收斂，終場下跌236.1點，收在14658.31點，跌幅1.59%。
在國際匯市部分，升息恐慌情緒也推升美元指數大漲近1.5%，靠向110，並創下逾2年來最大單日升幅，歐元、英鎊和澳幣在內等非美主要貨幣全面跳水，亞洲主要貨幣韓元收貶在1390.90韓元兌1美元，日圓來到143.05兌1美元價位，人民幣中間價也貶至6.9116兌1美元，新台幣兌美元同樣亦貶破31元整數關卡。
在美國可能暴力升息的恐慌情緒蔓延之下，不僅台股跟著美股大跌，新台幣今日一開盤亦貶值1角，以30.99元兌1美元開出，外資在台股也賣超135.29億元。並持續匯出，加上亞幣兌美元也趴倒，新台幣兌美元更進一步貶破31元整數關卡，盤中一度下探31.156元、重貶2.66角，終場在央行也未逆勢阻貶下，新台幣站穩「31字頭」，終場收在31.088元、重貶1.98角，也創2019年9月12日以來收盤新低價，當年9月11日收盤價31.22元。