98萬起，全面轉型 ─ Suzuki All New S-Cross正式上市

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All New S-Cross 在外觀上，採用鋼琴烤漆風格化水箱護罩，結合序列式鑽形 LED 頭燈，將優雅與剛強完美結合，動靜之間征服眾人目光。
步入車室，全景式天窗引入寬敞明亮的自然氛圍，座椅採編織皮質，具細緻質感，後座可調整椅背角度，提供舒適乘坐感，而後行李廂基本容量達 440L，並可 6:4 分離式後座椅，輕鬆變化出最大 1230L 載物空間，裝入更多精彩生活。
全新設計的中控台，配備 9吋多功能觸控螢幕，具備Apple CarPlay® 與 Android AutoTM 連結功能可輕鬆整合手機內的導航系統與應用程式，語音撥打電話與傳收訊息。同時，All New S-Cross亦搭載360°環景影像輔助系統，提供3D立體視角與360度鳥瞰視角，協助駕駛人掌握車輛周遭環境。
All New S-Cross 搭載 1.4 L Boosterjet 渦輪增壓引擎，輔以 48V 輕油電科技，不僅有效降低渦輪遲滯感，並可輸出 129.2ps 最大馬力與 23.9kgm 最大扭力，同時大幅提升燃油效能，造就 19.4km/L 的節能油耗。卓越動能之外，All New S-Cross 兼具優異的越野性能，搭載Suzuki引以為傲的Allgrip 適時智慧型四輪傳動系統，具備AUTO、SPORT、 SNOW 、LOCK 四種模式，讓駕駛人可依路況及喜好自由選擇，享受更富野性的駕馭樂趣。
安全性上，All New S-Cross 搭載Suzuki Safety Support安全科技，配有：DSBS 雙感知器煞車輔助系統，於車距過近時適時提醒駕駛人，在必要時主動輔助煞車，降低意外發生可能。ACC 主動式車距巡航控制系統能主動偵測前方車距，同時自動調節全速域車速，降低長途駕駛的疲憊。此外，還配有 BSM 車側盲點偵測、LDWS 車道偏離警示、RCTA 後方車側警示、Weaving alert 駕駛疲勞警示、ESS 緊急煞車訊號警示、ESP® 電子穩定、EBD 電子煞車力道分配、HHC 斜坡起步輔助、BA 煞車輔助、ABS 防鎖死煞車、EPS 電動輔助轉向與7具 SRS 輔助氣囊等先進安全系統，為All New S-Cross建構全方位防護。
全新上市的All New S-Cross，提供兩款車型，分別為2WD車型，建議售價為98萬元，以及Allgrip車型則為114萬元，全面進化的All New S-Cross，雖然原廠賦予其SUV的全新定位，但以車身尺碼與整體設定來說，仍較偏向跨界車款，在市場上也沒有尺碼完全相近的對手，可說是獨樹一格，然而在價格也全面提升後，消費者接受度為何？則有待日後考驗了。