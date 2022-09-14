即日起開放報名！VIPT桃園國際移工體育競賽

去年受疫情影響停辦的「VIPT桃園國際移工體育競賽」，今年重磅回歸。自即日起至111年9月19日(日)開放報名，比賽訂於10月2日（開幕式、預賽）、10月16日（決賽）於國立體育大學各運動場館舉行，今年競賽項目有五人制足球、藤球、排球、羽球(男女混雙) 、全場籃球及趣味競賽等六項，單項比賽獎金最高達2萬元，歡迎在台的各國移工組隊報名參加。 我是廣告 請繼續往下閱讀 勞動局表示，「VIPT桃園國際移工體育競賽」是國內指標性的大型移工活動之一；藉此活動之舉辦進行相關法令宣導，增加社會各界對移工權益的重視，促進國人與移工間友善和諧的關係，使本市在臺合法外籍移工能紓解工作壓力並提倡移工休閒育樂，帶給外籍移工朋友有趣及健康的假日活動，活動當天還有趣味的法令宣導有獎徵答，若依指示填答問題，就可以獲得精美小禮物。勞動局指出，目前在台移工總人數已突破70萬人，桃園市移工人數達11萬餘人，居各縣市之冠，產生的多樣貌文化，已逐漸成為桃園城市特色；本活動取名「VIPT」，即以越南（Vietnam）、印尼（Indonesia）、菲律賓（Philippines）、泰國（Thailand）四國英文字首組成，除了代表四國移工外，也有「VIP for Taoyuan, Taiwan」的衍伸意義，傳達桃園市對各國移工對台灣社會及經濟所作貢獻的敬意。▲「VIPT桃園國際移工體育競賽」是國內指標性的大型移工活動之一。（圖／勞動局提供）旅館業月薪不到3萬元 勞動部：喊缺工前先優化薪資待遇提供多項福利 泰國新推10年長期居留簽證拍下最動人的一幕 「2022移工之聲年度攝影展」登場新北首創！新住民語文教支評選登場 勉勵多元語種教師