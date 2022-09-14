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三颱共舞！南瑪都颱風凌晨生成　路徑出爐對台灣影響曝光

▲位於硫磺島西南方海面上的熱帶性低氣壓，今日凌晨2時已經發展成為今年第14號颱風，中文譯名為「南瑪都」，預估未來將移動到琉球附近海面。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲位於硫磺島西南方海面上的熱帶性低氣壓，今日凌晨2時已經發展成為今年第14號颱風，中文譯名為「南瑪都」，預估未來將移動到琉球附近海面。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-14 05:58:252022-09-14 06:19:00

原本位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，在今（14）日2時已經發展為今年第14號颱風「南瑪都」，（Nanmadol，米克羅尼西亞命名，原意為當地著名廢墟）。中央氣象局預估，未來南瑪都將先緩慢向北北東移動之後，再轉向西北往琉球海面移動，預期未來往日本九州一帶前進機率較大，不過目前電腦模擬路徑還有變數，氣象局正密切留意中。

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目前在西北太平洋上共有三個颱風同時存在，中度颱風「梅花」目前中心位置在台北東北方約330公里海面上，持續加速向北北西方移動遠離。第13號颱風莫柏則在今日凌晨2時增強為中度颱風，不過中心位於威克島北北東方920公里海面，持續加速往北轉北北東方遠離，距離台灣超過4000功底以上，對台灣沒有影響。整體而言，目前3個颱風對台灣都沒有威脅，請民眾不必過度擔心。

隨著梅花颱風逐漸遠離，今明兩天（9/14~9/15）各地天氣慢慢回穩，各地大多為多雲到晴，僅北部及東半部地區、馬祖有局部短暫陣雨，山區午後有局部短暫雷陣雨。由於對流雲系發展旺盛，氣象局清晨針對台東發布大雨特報，提醒連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。另外，今日花東及金門發布高溫資訊，今日中午前後，台東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。金門縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請民眾注意。

▲南瑪都颱風生成後，西北太平洋上同時有三個颱風共存，氣象局預估未來對台灣陸地天氣影響不大，但仍須密切留意。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲南瑪都颱風生成後，西北太平洋上同時有三個颱風共存，氣象局預估未來對台灣陸地天氣影響不大，但仍須密切留意。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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