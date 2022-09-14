全滿足酒店式公寓「御盟國際驛館」9月25日登場

御盟以邁向國際藝術融合集團為目標，集結頂尖四藝「工藝、住藝、食藝、心藝」擘畫幸福事業版圖，歷時五年慢工鍛造的全滿足酒店式公寓「御盟國際驛館」，正式宣告將於9月25日登場，館內亦規劃吧、星級法餐等四間風格獨具的餐廳，將開啟「安心住、放心吃、自在行」的全新生活式。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「御盟國際驛館」將開啟「安心住、放心吃、自在行」的全新生活式。（圖／御盟提供）高市府近年積極展開城市轉型及加速產業改革，重大投資案超過4千多億，帶動高端旅宿及餐飲產業蓬勃發展。御盟集團自建設業起家，跨足高端旅宿、頂級餐飲品牌經營，全新推出的「御盟國際驛館」由御盟建設投資規劃、皇品營造興建、晶英國際行館五星服務團隊進駐經營，及永添藝術執行視覺設計與藝術策劃，以人性化的自由需求打造「時尚智者生活式」之藝術居所，提供在地貴賓、商務長住、外籍人士或休閒族群一個無憂的高質感生活。▲館內亦同時規劃經營「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」餐廳。（圖／御盟提供）館內亦同時規劃經營「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」餐廳，由國際精品指定設計聞名的「匯橋設計」操刀四間風格獨具的餐廳，包含酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館；延攬雙法籍主廚—行政總主廚Chef David Chauveau及甜點主廚Chef Laurent Delcourt掌舵，結合米其林星級餐廳的完整歷練與國際五星酒店的豐厚資歷，以一站式全滿足的定位完整照護人們生活中最重要的美食、健康、歡樂需求的藍圖。董事長邵永添表示：「御盟集團跨足旅宿、餐飲到當代藝術推廣交流等多角化經營佈局，皆致力於帶給人們更美好幸福的生活體驗，二十五年來以生命奮鬥、榮耀品牌，藉此將榮耀獻給台灣、掌聲留在高雄。未來將透過多角化的事業版圖逐步成型，冀盼帶動在地經濟產業活絡，創造更多就業機會，傳承並提攜後進，為高雄留住國際人才！」注意力不足過動症 不只過動、很安靜的孩子也可能是患者科工館新任館長履新 李秀鳳：結合數位新思惟多元創新高雄市醫師公會第15屆理事長就職 攜手市府齊抗疫鑫龍騰致力危老建築 共創宜居城市 去年營收創佳績