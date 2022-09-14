法官失聯第4天！警消出動直升機空勘 今早尋獲冰冷遺體
曾辦過鄭捷殺人案的台北地方法院家事庭法官陳伯均，本月11日與家人到台中市和平區的池有山登山，回程迷路失聯，搜救隊昨天（13日）在懸崖下方下切70公尺處，找到陳伯均的背包、鞋子、帽子等物品，但仍未找到人，因此今天（14日）凌晨，搜救團隊便出動直升機前往現場，並於早上7時45分許，尋獲陳男遺體，目前正準備將其運送下山。
據了解，陳伯均和家人原本預計在中秋節連假第2天入山，但因登山人數限制，延後1天啟程；陳妻表示，此次的登山，事前經過規劃與申請，也考量出發當天的天氣、颱風動態、妻兒的腳程等等，在11日凌晨3點30分出發，預計當天中午12點、1點左右即可下山。
不料，一家人下山時遇到岔路，詢問過山友應走哪條路線，最後決定「守法」走登山前陳報的特定路線，只是沒想到到了距離出口3.5公里處三叉營地，天氣驟變，陳伯均因此叮嚀妻兒留在原地，自己先行探路，還囑咐如果30分鐘後沒看到他回來就報警求助。
台中市消防局於當天下午4時許獲報後，立刻動員上山尋人，並在下切約40公尺處發現陳男登山杖，但由於當時天色已晚，且天氣不佳，搜救小隊便於三叉營地就地紮營；昨天（13日）下午，警消再下切約30公尺，陸續發現陳男的帽子、眼鏡盒、鞋子和背包套，隨後於今天（14日）上午尋獲陳男遺體。（編輯：陳苾暐）