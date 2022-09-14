股匯雙殺！台股早盤重摔371點 新台幣重貶2.41角
美國8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，這個受高度矚目的通膨數據意外轉強，使聯準會接下來升息3碼幾成定局，也使美股四大指數昨（13）日崩跌，其中，道瓊指數暴跌1276點，創下2020年6月以來最慘單日表現。而台北股市今（14）日早盤跟著重摔371點，來到14522點。台幣也貶破31元，一早就貶2.41角，來到31.131元，創近3年新低。
美股道瓊指數13日暴跌1276.37點，或3.94%，收31104.97點；那斯達克指數暴跌632.84點，或5.16%，收11633.57點；標普500指數暴跌177.72點，或4.32%，收3932.69點；費城半導體指數暴跌168.8點，或6.18%，收2562.3點。
美股崩跌，台股早盤也跟著臉綠，早盤一度跌371點，跌幅2%以上，來到14522點。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌17元，跌幅約3%，來到476元。同樣為晶圓代工，聯電跌2.4%，來到39.75元。世界先進跌3.5%、力積電跌近3%。其他重要電子股，如聯發科跌3%以上，來到606元。鴻海也跌1.8%，來到107.5元。
至於南亞科、華碩、群創、友達、和碩、緯創、旺宏、英業達跌1到3%之間。大立光跌逾3%，來到1915元，國巨也跌多，跌幅超過3%。而今日生技防疫股成為資金避風港，像是益得漲逾6%，美德醫、亞諾法、和康生漲3到4%，毛寶漲近7%、康那香漲2%以上。