BELLAVITA和風庭園超美！紅橋上吃京都抹茶 一秒飛日本
▲BELLAVITA寶麗廣塲迎接13週年慶，即日起於9/25在中庭打造日式和風庭院，在清幽竹影裡踩在石板小徑中、步上紅橋，品嚐北海道牛乳「白鬍子霜淇淋」及獨家限定京都抹茶口味的「正面奶酥」，一秒到日本。（圖／BELLAVITA寶麗廣塲提供）
BELLAVITA寶麗廣塲迎接13週年慶，即日起於9/25在中庭打造了充滿古都風情的日式和風庭院，在清幽竹影裡踩在石板小徑中、步上紅橋，品嚐北海道牛乳「白鬍子霜淇淋」及獨家限定京都抹茶口味的「正面奶酥」，一秒到日本。活動期間，追蹤BELLAVITA粉絲專頁並拍照打卡，即可兌換美食廣場50元抵用券。
別開生面，BELLAVITA寶麗廣塲首度迎接和風之旅，靈感源自於日本民族對於木造建築的迷戀，在中庭設置傳統的木製穿廊與屋簷，並打造充滿古都風情的石板小徑與紅色拱橋，中央的池塘裡還隱約瞧見錦鯉瀟灑悠游；穿廊兩端還設置榻榻米，搭配清幽竹影的寧靜氛圍，讓大家愜意沐浴在日式禪學的沉靜，彷彿一秒就飛到日本京都。
BELLAVITA寶麗廣塲更邀請兩大療癒系品牌快閃，位於兩側茶屋設置甜蜜美食，「白鬍子霜淇淋」主理人將記憶中北海道牛乳的幸福滋味，打造成綿密濃郁的霜淇淋；而有奶酥界愛馬仕之稱的「正面奶酥」，則獻上BELLAVITA獨家限定京都抹茶口味，讓「寶麗町」充滿香氣。活動期間，只要追蹤BELLAVITA粉絲專頁，並在1F中庭拍下美照打卡，即可至B1客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券。
▲BELLAVITA打造「寶麗町」日式庭院，迎接和風之旅。（圖／BELLAVITA寶麗廣塲提供） BELLAVITA寶麗廣塲13週年慶，活動期間，當日於全館消費累計滿50,000元，即贈Nachtmann貴族熱飲馬克杯乙件或finestone cafe & jewelry雙人自助餐乙份或會員點數166點；滿150,000元，即贈日本柳宗理雙網紋鐵炒鍋乙件或厲家菜御膳料理雙人套餐乙份或會員點數500點；滿500,000元，即贈SHANG XIA上下棋樂融融跳棋茶禮盒乙件或合鍋物頂級鍋物料理四人套餐乙份或會員點數1666點；滿1,000,000元，即贈日勝生加賀屋國際溫泉飯店園景半露天風呂套房一泊一食乙份或L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳四人套餐乙份或會員點數3500點。 ▲「正面奶酥」BELLAVITA限定京都抹茶。（圖／BELLAVITA寶麗廣塲提供）
消費滿8,000元～20萬元更能加碼抽獎，有機會獲得勞瑞斯牛肋排餐廳四人套餐、bar & restaurant a³新義式餐廳雙人下午茶、或BELLAVITA酬賓券一千元；滿20萬元以上，獎項還會再加碼，北投麗禧溫泉酒店雅緻山景套房一泊一食、德國行李箱、侯布雄法式茶點沙龍 雙人下午茶、BELLAVITA酬賓券兩千元等好禮。
另外，微風廣場與微風南京店也開跑週年慶，9/15(四)～10/3(一)推出逾百件獨賣商品，主打會員回饋最高133%。本館針對東區百貨商圈做出差異化，除攜手索尼影業共同打造「微風影城SONY PICTURES影廳」進駐「Breeze MEGA Studio」；GUC
CI改裝全新店型並引進高級珠寶、獨家珍稀皮革訂製包款， 並增設VIP Room。南京店則捨棄運動休閒，於3樓開設「全國電子」最高等級精品館與「集雅社」，搶攻小巨蛋商圈家庭客層商機。 ▲BELLAVITA和風庭園，讓人彷彿一秒飛日本。（圖／BELLAVITA寶麗廣塲提供） ▲活動期間，只要追蹤BELLAVITA粉絲專頁，並在1F中庭拍下美照打卡，即可至B1客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券。（圖／BELLAVITA寶麗廣塲提供） ▲在日式庭園品嚐「白鬍子」綜合冰淇淋。（圖／BELLAVITA寶麗廣塲提供） ▲BELLAVITA「寶麗町」滿滿迷人細節，沈浸和風輕旅。（圖／BELLAVITA寶麗廣塲提供）